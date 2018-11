Red Dead Online Beta: Rockstar chiede i vostri feedback!

Finalmente la Beta di Red Dead Online è disponibile su PlayStation 4 e Xbox One, permettendo ai possessori di Red Dead Redemption 2 di muovere i primi passi nella modalità multiplayer. Rockstar Games è pronta ad ascoltare i vostri feedback!

Rockstar vuole consegnarci un'esperienza quanto più divertente e stabile possibile e, allo stesso tempo, raccogliere informazioni importanti e opinioni che aiuteranno a migliorare costantemente Red Dead Online. Come durante tutte le beta, verrà preso il tempo necessario per rendere Red Dead Online un'esperienza completa, divertente e perfettamente funzionante. Questo potrebbe richiedere settimane o mesi, tempo che consentirà di sistemare gli errori, migliorare i sistemi e implementare i feedback dei giocatori nei piani presenti e futuri.

Se doveste incontrare un qualsiasi errore di natura tecnica, visitate il sito di supporto Rockstar dedicato per ricevere assistenza o segnalare questi problemi. Vi invitiamo caldamente a inviare opinioni sulla vostra esperienza, modi per migliorare il gioco e idee per contenuti futuri. Lo sviluppatore vuole sapere cosa vi piace, cosa adorate e anche cosa non vi piace, se c'è qualcosa che vorreste aggiungere, cambiare o implementare in Red Dead Online. Visitate questo indirizzo per condividere con Rockstar le vostre esperienze e le vostre idee.

Sapevate come funziona il nuovo sistema dell'onore in Red Dead Online?