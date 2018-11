Red Dead Online: Beta al via il 27 novembre su PS4 e Xbox One

Rockstar Games ha annunciato la data di partenza della Beta di Red Dead Online, accessibile a partire da domani (martedì 27 novembre) per i possessori di RDR2 Ultimate Edition e nel corso della settimana per tutti i possessori del gioco. Per limitare i problemi, gli sviluppatori hanno previsto quattro fasi di accesso "diluite" fino al 30 novembre.

Il 27 novembre l'accesso a Red Dead Online sarà consentito a tutti i possessori di Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition mentre il 28 novembre potranno accedere coloro che hanno giocato a RDR2 il 26 ottobre, il 29 novembre l'accesso sarà garantito agli utenti che hanno avviato il gioco tra il 26 e il 29 ottobre e infine il 30 novembre la Beta sarà aperta a tutti i possessori del titolo su PS4 e Xbox One. Ricapitoliamo di seguito per maggiore chiarezza:

Martedì 27 novembre - Accesso ai possessori di RDR Ultimate Edition

Mercoledì 28 novembre - Accesso consentito a chiunque abbia giocato a RDR2 il 26 ottobre

Giovedì 29 novembre - Accesso per coloro che hanno giocato a RDR2 tra il 26 e il 29 ottobre

Venerdì 30 novembre - Accesso libero per tutti i possessori di Red Dead Redemption 2

In tutti i casi l'orario previsto per la partenza è fissato alle 7:00 AM EST, le 13:00 ora italiana. Quando la Beta di Red Dead Online sarà attiva, nel menu principale di Red Dead Redemption 2 comparirà (in alto a destra) una voce che vi permetterà di accedere al comparto multigiocatore.

Durante la Beta Rockstar lavorerà per migliorare tutti gli aspetti della produzione in base ai feedback dei giocatori, i quali sono fortemente incoraggiati ad esprimere il loro parere segnalando bug, problemi tecnici, problemi di bilanciamento ed eventuali migliorie richieste. Nelle prossime ore gli sviluppatori diffonderanno nuovi dettagli sul gameplay e le modalità di Red Dead Online.