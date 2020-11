Red Dead Online: un bizzarro glitch fa volare i giocatori

Negli ultimi giorni sono in tanti i giocatori di Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2, che si stanno divertendo ad attivare uno strano glitch grazie al quale si può prendere letteralmente il volo.

Tutto è causato da un ponte di legno situato ad ovest rispetto al ranch dei MacFarlane e ad est di Armadillo. Le tavole di legno che compongono il ponte soffrono infatti di alcuni gravi problemi che danno vita a situazioni decisamente bizzarre come danneggiare e poi curare i cavalli che lo percorrono e far schizzare in aria chi lo colpisce con un attacco corpo a corpo. Ed è proprio con quest'ultima tecnica che i giocatori del comparto multiplayer del titolo Rockstar Games si stanno sbizzarrendo, visto che eseguendo alcune azioni in corrispondenza del ponte, questo lancia il giocatore via proprio come una catapulta, lasciandogli ammirare tutta la mappa di gioco dall'alto.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra il glitch in movimento e i suoi divertenti effetti, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stata annunciata la versione stand alone di Red Dead Online, che potrà quindi essere acquistato dai giocatori che non sono interessati alla modalità storia con progagonista Arthur Morgan.