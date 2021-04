Red Dead Online: bonus Free Roam, PE doppi e servizi gratis per tutti

Rockstar Games annuncia le novità della settimana per Red Dead Online, tra cui PE doppi per le missioni Free Roam e una serie di servizi gratis, oltre ai consueti sconti sull'abbigliamento e gli articoli in vendita nei negozi.

Partecipando ad una missione Free Roam fino al 19 aprile avrete diritto a una doppia dose di punti esperienza, inoltre completando le missioni insieme a una Posse riceverete il 40% di RDO$ e punti esperienza in più oltre al 10% extra normalmente destinato alla Posse.

Inoltre, per chi sale di rango entro il 19 aprile sono previsti vari bonus:

Con un rango in più la mappa del tesoro del Bluewater Marsh

Con tre ranghi in più la mappa del tesoro del Ridgewood nord e una carta abilità gratis

Con sei ranghi in più la mappa del tesoro del lago Isabella, due carte abilità gratis e 150 RDO$

Infine, questa settimana il viaggio rapido è gratis mentre i barbieri offrono i loro a costo zero servizi per i prossimi sette giorni, dai tagli di capelli fino al trucco e dentature. Questo è senza dubbio un buon momento per tornare a giocare a Red Dead Online, la componente multiplayer di Red Dead Redemption 2 è oggi più completa e ricca che mai grazie ai continui aggiornamenti.