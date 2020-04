Red Dead Online: bonus RDO$ e Oro, carte abilità gratis e tante altre novità

Rockstar Games ha annunciato le nuove attività settimanali di Red Dead Online, tra cui anche numerosi eventi Free Roam con bonus gratis oltre a sconti e capi d'abbigliamento in vendita per un periodo limitato.

Giocando agli eventi Free Roam in Red Dead Online questa settimana otterrete un bonus pari al 50% su Punti Esperienza, RDO$ e Oro. Inoltre completando gli stesso entro il 20 aprile riceverete il 50% di sconto per un soprabito di rango inferiore a 15. Tutti coloro che effettueranno il login durante il fine settimana dal 17 al 20 aprile avranno in regalo una carta abilità gratis.

Capi d'abbigliamento

Il catalogo Wheeler Rawson & Co offre per un periodo limitato una selezione di capi d'abbigliamento, disponibili fino al prossimo 27 aprile.

Berretto a quadrettoni

Cappello Folwell

Cappello con gardenie

Giacca Macbay

Soprabito Clymene

Gilet Cardozo

Pantaloni Carver

Chaps Griffith

Mini chaps in pelle

Serie in evidenza

Torna sull'isola prigione sulle coste del Lemoyne per la Serie in evidenza di questa settimana.

Sconti Red Dead Online

30% sconto su tutti i fucili a canna liscia

30% sconto sulle bandoliere

30% sconto sui cavalli multi-classe

70% sconto su tutte le emote

50% sconto sulle armi corpo a corpo

80% sconto su tutte le carte abilità

Rockstar Games ricorda infine che una parte dei ricavi di Red Dead Online e GTA Online ottenuti tra aprile e maggio verranno devoluti in beneficenza per l'emergenza Coronavirus.