Red Dead Online: bonus e sconti per Distillatori, Cacciatori Di Taglie e Twitch Prime

Dopo aver bandito i razzisti del KKK da Red Dead Online, Rockstar Games annuncia la nuova tornata di sconti e bonus settimanali per gli esploratori della Frontiera multiplayer di Red Dead Redemption 2 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

In base alle indicazioni fornite da Rockstar attraverso i consueti canali del Newswire, i giocatori di RDR 2 che si dilettano nelle sfide di Red Dead Online potranno accedere a diversi bonus nel corso dei prossimi giorni. Le missioni di vendita per Distillatori, ad esempio, frutteranno il 50% di denaro in più, con la possibilità di ottenere il doppio di punti esperienza completando le missioni o gli eventi Free Roam per Distillatori.

Anche i vigilanti saranno felici di sapere che tutte le Taglie, ivi comprese le Leggendarie, forniranno il 50% di denaro in più, oltre al doppio di PE del Ruolo con la partecipazione agli eventi Free Roam per Cacciatori di Taglie. Da qui ai prossimi giorni, inoltre, tutti i capi d'abbigliamento in edizione limitata sono disponibili nel catalogo Catalogo Wheeler, Rawson & Co. e presso tutti i sarti.

Non meno interessanti sono poi le offerte destinate a chi collega il proprio account Twitch Prime a quello del Social Club, con la possibilità di ricevere 1.000 dollari virtuali e diversi vantaggi mensili che si protrarranno per tutto il mese. Gli iscritti a Twitch Prime che giocheranno a Red Dead Online in questo lasso di tempo potranno ottenere il 40% di sconto su un cavallo a scelta, su un box aggiuntivo per la stalla e su un fucile a canna liscia, oltre a ricompense per 6.000 PE per il Commerciante e uno sconto di 5 Lingotti d'Oro sul Tavolo da Macellaio per avviare il Ruolo di Commerciante.