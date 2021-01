Red Dead Online, bonus speciali: protagonisti Distillatori e Naturalisti

Dopo la settimana dedicata ai Cacciatori di Taglie in Red Dead Online, i nuovi destinatari di bonus speciali nell'avventura Rockstar sono i Distillatori e i Naturalisti.

Per l'intera settimana, nello specifico, i contrabbandieri che si cimenteranno con le missioni della Storia del Distillatore e nelle missioni contrabbandiere potranno beneficiare di Punti Esperienze e dollari Red Dead Online doppi. Prevista anche un'interessante agevolazione, con oltre il 50% di sconto per tutti gli spostamenti dalla Capanna da Distillatore. Da parte loro, i Naturalisti potranno cimentarsi con rinnovato entusiasmo negli eventi Free Roam, grazie ai quali otterranno doppi Punti Esperienza del ruolo e dollari RDO.



Previsti poi bonus speciali per i giocatori amanti della competizione. Sino al prossimo 25 gennaio, infatti, tutte le modalità Resa dei Conti e tutte le gare frutteranno PE e oro doppi. Infine, gli utenti che si dedicheranno a Red Dead Online nel corso della settimana riceveranno 3.000 PE del Club e 5 Medicine potenti. I possessori del Pass Fuorilegge 4 riceveranno inoltre una camicia e un cappello fino al rango 15 e un gilet gratuiti. I possessori del Pass Fuorilegge con rango del Club 50 o superiore riceveranno invece un'offerta per il 40% di sconto su una nota non per Ruolo a scelta.



In chiusura, vi ricordiamo che ora Red Dead Online è disponibile come gioco stand alone, per vivere la Frontiera in compagnia.