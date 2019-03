Red Dead Online: la nuova modalità Bottino di Guerra è ora disponibile

Rockstar Games ha pubblicato un nuovo e importante aggiornamento per la Beta di Red Dead Online che amplia il catalogo, aggiunge la modalità Bottino di Guerra e attiva un bonus del 20% sui Punti Esperienza guadagnati in tutte le modalità Rese dei conti. A seguire trovate il comunicato ufficiale della compagnia con tutti i dettagli in merito.

Nel percorso di ampliamento e miglioramento della beta di Red Dead Online, continueremo a espandere e a migliorare le Serie di Rese dei conti. Queste modalità in cui i giocatori si sfidano tra loro si basano su scontri concitati, perfetti per una partita veloce o per completare le Sfide giornaliere basate sul combattimento. La novità di questa settimana per le Serie è Bottino di guerra, una versione da frontiera di cattura la bandiera. Puoi entrare in questa nuova modalità dalla sezione Serie in evidenza del menu iniziale della beta di Red Dead Online, dall'opzione Avvio rapido del Menu giocatore o andando al cartello Serie in evidenza sulla mappa.

In Bottino di guerra, da 2 a 16 giocatori competono per difendere le loro scorte e rubare quelle dei nemici. Ogni squadra deve rubare il bottino dalla base degli avversari e riportarlo nella sua mentre difende le proprie scorte. Vince la squadra che riesce ad accaparrarsi più bottini entro la fine della partita. Puoi cimentarti in questa nuova Resa dei conti da molti luoghi tra cui Fort Mercer e Valentine.

Come bonus aggiuntivo, questa settimana riceverai il 20% di PE in più su tutte le modalità Rese dei conti e, vincendo una partita Bottino di guerra, riceverai 8 Frecce esplosive che potrai ritirare da un ufficio postale o dalla cassetta di sicurezza dell'accampamento.

Per riuscire nella missione di offrire sempre la mercanzia migliore e più recente, il Catalogo di Wheeler, Rawson & Co verrà aggiornato regolarmente ad ogni nuovo arrivo. Sfogliando il Catalogo di settimana in settimana, troverai abiti contrassegnati come "Presto disponibile". Quando arriveranno, questi oggetti verranno contrassegnati come "Scorte limitate". Se un oggetto è "Esaurito", torna a controllare nelle settimane successive, perché alcune merci torneranno disponibili nel tempo.

A partire da oggi, i rivenditori hanno ricevuto dei carichi di vestiti rari che saranno disponibili solo per un periodo limitato. Questa settimana, approfittane per rinnovare il tuo guardaroba con due nuovi abiti e accessori vari:

L'abito Tasman (Solo uomini) - foto in basso

L'abito Danube (Solo donne)

Pantaloni con legacci

Gonna con orlo rialzato (Solo donne)

Soprabito a tubo invernale

Cappello con gardenie

Tuba di armadillo

Con l'avanzare della beta continueremo a migliorare le funzioni e l'organizzazione del Catalogo e aggiungeremo articoli unici che saranno disponibili a rotazione nei negozi. La Beta di Red Dead Online, ricordiamo, è accessibile a tutti i giocatori di Red Dead Redemption 2.