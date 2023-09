Red Dead Online Bounty Hunter: tanti bonus con le sfide dei Cacciatori di Taglie

Dopo aver condiviso le nostre aspettative su cosa vogliamo da Red Dead Redemption 3, torniamo nella Frontiera multiplayer di Red Dead Online per passare in rassegna le nuove sfide Bounty Hunter da completare per ricevere tanti bonus e ricompense.

Con il crimine e il caos che regnano incontrastati nella Frontiera, il lavoro dei Cacciatori di Taglie si fa ancora più arduo: in compenso, chi si impegnerà ad assicurare il maggior numero di criminali alla giustizia avrà l'opportunità di guadagnare tanti dollari RDO$ aggiuntivi e numerosi vantaggi per tutto il mese di settembre.

I Cacciatori di taglie con licenza che giocheranno a Red Dead Online fino al 2 ottobre riceveranno 3 bolas Hawkmoth, perfetti per catturare i criminali senza infliggere loro danni letali. Chi può accedere alla Professione della frontiera di Cacciatore di taglie può iniziare il proprio viaggio visitando l’ufficio dello sceriffo di Rhodes, per poi approfittare dei 5 Lingotti d'Oro in sconto.

Tutte le Taglie dei Bounty Hunter garantiranno un quantitativo doppio di dollari della Frontiera e Punti Esperienza, un bonus che arriva a toccare il 300% per i Vigilanti di rango 30 per ogni Ricompensa.

Il completamento degli eventi Free Roam per Cacciatori di Taglie sblocca inoltre l'accesso a un paio di Chaps Griffith grigi e blu marino: chi è in possesso di una Licenza da Bounty Hunter II e completa una Taglia leggendaria dando la caccia a un Ricercato famigerato ottiene anche una Giacca Benbow verde oliva e un pacchetto di sigarette per un incremento al Dead Eye.

Allo stesso modo, chi si diletterà nella carriera da Fuorilegge otterà un paio di Stivali Calhoun verdi e beige chiaro dopo aver completato un lavoro di Blood Money e un Soprabito a tubo invernale grigio una volta concluse tre sfide Blood Money.