Red Dead Online: un bug dei cavalli sta dando vita a situazioni folli

A quanto pare l'ultimo aggiornamento di Red Dead Online ha introdotto un bug davvero bizzarro che duplica i cavalli in giro per la mappa e gli fa assumere comportamenti fuori dall'ordinario.

Alcuni giocatori hanno effettuato delle indagini nel comparto multiplayer del titolo Rockstar Games e potrebbero aver scoperto la causa del problema: sembrerebbe infatti che una delle stalle possa clonare i cavalli, i quali non lasciano la lobby quando il giocatore esce dalla partita. In alcuni casi si assiste alla comparsa di un secondo animale che si aggira per la mappa, in altri casi gli utenti si sono imbattuti in cavalli volanti, cavalli fantasma o, peggio ancora, cavalli furiosi che incrociano il giocatore lungo la strada e lo fanno morie in seguito ad una rovinosa caduta.

Mentre si attende una risposta ufficiale da parte del team di sviluppo, il quale non ha pubblicato alcun commento sulla questione e potrebbe presto mettere una pezza alla problematica, vi lasciamo ad una serie di immagini e video che mostrano alcune delle situazioni più divertenti legate al bug.

Vi ricordiamo che l'update Blood Money di Red Dead Online ha introdotto il DLSS nella versione PC oltre ad una serie di contenuti extra disponibili anche sulle altre piattaforme. Avete già dato uno sguardo alla ruota idraulica che fa volare i giocatori di Red Dead Online?