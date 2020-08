Red Dead Online è pieno di bug e glitch: Rockstar ripristina un vecchio update

Alla luce dei gravi bug e glitch di Red Dead Online riscontrati dagli utenti dopo l'ultimo aggiornamento, Rockstar Games decide di ripristinare un veccio update mentre investiga sulle cause che hanno comportato questi problemi.

La conferma dell'avvenuto rollback è arrivata direttamente da Rockstar, con un messaggio condiviso attraverso i propri canali del supporto ufficiale di Red Dead Redemption 2 dove spiegano che "un aggiornamento a Red Dead Online inteso a fornire miglioramenti della sicurezza e a risolvere gli errori di connessione ha introdotto involontariamente una serie di problemi, tra cui ulteriori errori di connessione, respawn limitato degli animali, difficoltà nell'aprire posse, impossibilità di entrare nelle baracche di Moonshine e altri errori su PS4 e Xbox One".

In conseguenza di queste numerose problematiche segnalate in questi ultimi giorni dagli esploratori della Frontiera multiplayer di RDR 2, Rockstar ha così deciso di "tornare alla versione precedente su quelle piattaforme, ripristinando l'update lanciato inizialmente il 28 luglio scorso. In questo modo dovrebbero risolversi gli ultimi problemi segnalati e migliorare la stabilità. Nel frattempo, continueremo a lavorare per eliminare eventuali problemi rimanenti attraverso i futuri aggiornamenti".

Intanto, sui social e sui principali forum di settore prosegue il dibattito tra i fan del kolossal western di Rockstar in merito agli ultimi leak dell'aggiornamento di Halloween di Red Dead Online.