Red Dead Online: la Caccia all'uomo estrema è la nuova Serie in evidenza

La dimensione virtuale di Red Dead Online comincia una nuova settimana offrendo guadagni doppi nella nuova serie in evidenza, una versione estrema di Caccia all'uomo, bonus e ricompense per Collezionisti, requisiti di rango sospesi, viaggio rapido gratuito e altro ancora.

La Serie in evidenza della settimana è la versione Estrema di Caccia all’uomo, una lotta all’ultimo sangue nella quale più alta è la posizione in classifica, maggiore è la taglia. Per arrivare in cima al podio sarete quindi invogliati a dare la caccia ai giocatori più remunerativi per arrivare in cima al podio. Non abbiate paura, in ogni caso: che vinciate o perdiate, questa Serie in evidenza frutta RDO$ e PE doppi fino all’8 marzo.

I Collezionisti che scopriranno un oggetto da collezione (tranne l’Uovo di condor) in Free Roam, riceveranno PE del Ruolo doppi. In più, tutti gli eventi Free Roam da Collezionista frutteranno il 50% di RDO$ in più e un aumento su PE del Ruolo e PE per il personaggio. Oltre alle consuete ricompense, la raccolta e la vendita del Fossile di mostro di Tully, del Fossile di cefalopode e della perca di scoglio a Madame Nazar per completare la collezione Profondo blu frutteranno un’offerta per il 30% di sconto su un articolo per Collezionisti Principianti o Promettenti a scelta.

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno una Licenza da Cacciatore di taglie gratuita e la verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie. In aggiunta, tutti coloro che collegheranno gli account prima del 15 marzo riceveranno 200 pallettoni per lo shotgun, 5.000 XP per il Club e un'offerta del 50% sull'acquisto dello shotgun a ripetizione.