Red Dead Online: carta gratis per tutti nell'ultima settimana del Pass Fuorilegge 4

È ufficialmente cominciata l'ultima settimana del Pass Fuorilegge 4 in Red Dead Online, pertanto Rockstar Games ha ben pensato di distribuire regali a tutti i videogiocatori.

Tutti i possessori del Pass che accederanno ai server questa settimana riceveranno una Mappa del tesoro gratis e 5.000 PE, che li aiuteranno a raggiungere il rango 100 e sbloccare l’abito "Il Morement". Tutti i giocatori di Red Dead Online, senza alcuna distinzione, riceveranno una ricompensa per una Carta abilità gratuita per migliorare le proprie possibilità di farcela nelle terre selvagge della frontiera.

Buone notizie anche per i Cacciatori di Taglie, che otterranno 2.000 PE del Ruolo e PE del Ruolo doppi se decideranno di giocare missioni Taglia leggendaria, oltre a un’offerta per il 30% di sconto su un articolo per Cacciatori di taglie Affermati o Provetti. Cimentarsi nelle Taglie leggendarie fornirà altre ricompense: oltre ai PE del Ruolo doppi, i cacciatori di teste che affronteranno missioni Taglia Leggendaria questa settimana riceveranno anche PE per Carte abilità. Chi possiede una Licenza da Cacciatore di taglie II potrà avere vantaggi anche andando a caccia dei ricercati famigerati in missioni più approfondite che si sviluppano in tre parti. Che essi scelgano di ucciderli o di consegnarli vivi alla giustizia, catturando ricercati delle missioni Taglia leggendaria riceveranno, oltre alla taglia, 25 Coltelli da lancio avvelenati e 100 munizioni Express per fucili a canna rigata. Segnaliamo che è anche previsto un’offerta per il 30% di sconto sul Carro da Cacciatore di taglie per tutti coloro che completano Servizio di scorta aiutando un carro delle consegne proveniente da Brittlebrush Trawl ad arrivare a destinazione prima del 15 marzo.

I giocatori di Red Dead Online che collegano i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno una Licenza da Cacciatore di taglie gratuita e una ricompensa per la verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie. I giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 15 marzo otterranno anche una ricompensa per 5.000 PE del Club, un’offerta per il 50% di sconto sul Fucile a canna liscia a ripetizione e 200 Palle singole per fucili a canna liscia.