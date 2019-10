Red Dead Online chiede la testa di Philip Carlier, l'abitante della palude

Questa settimana, Red Dead Online chiede a tutti i cowboy della frontiera di andare a caccia di Philip Carlier, ricercato per appropriazione indebita e omicidio di un suo collega della Lemoyne Trading Company. Fin dall'omicidio, avvenuto due anni fa, Carlier vive isolato nelle paludi di Lagras.

Sembra che l'isolamento e l'utilizzo di sostanze dissociative abbiano distorto la mente di questa nuova Taglia Leggendaria, che quindi viene considerata estremamente instabile. Si consiglia a tutti i Cacciatori di Taglie di avvicinarsi con estrema cautela. Per iniziare la caccia, basta recarsi in qualsiasi ufficio dello sceriffo. È anche possibile visitare la bacheca in un secondo momento per affrontare nuovamente la missione con un livello di difficoltà maggiore.

In occasione di Halloween, Madame Nazar offre un ampio assortimento di maschere che desteranno al tempo stesso ammirazione e paura, tra cui la Maschera da disturbato e la Maschera testa di porco. In più, i giocatori impegnati in uno dei tre Ruoli specializzati riceveranno una maschera gratuita. I Cacciatori di taglie con una Licenza riceveranno una variante esclusiva della Maschera mostruosa, i Commercianti un'esclusiva Maschera testa di porco e i Collezionisti un'esclusiva Maschera da ballo, tutte gratuite. Potrebbero essere necessarie fino a 24 ore dall'accesso a Red Dead Online per farle comparire nel guardaroba.

Inoltre, i possessori del Pass Fuorilegge che hanno raggiunto il rango 10 del Club otterranno una variante esclusiva della Maschera da disturbato. Chi ha raggiunto il rango 20 del Club riceverà anche una variante esclusiva della Maschera dell'orrore. I giocatori di Red Dead Online che accederanno a GTA Online prima del 12 dicembre possono ancora sbloccare una colorazione unica della Maschera da assassino, che incuterà timore anche nei meno impressionabili.

Per quanto riguarda il competitivo, si segnala una nuova sedie in evidenza con mira manuale, ovvero Niente Sprechi. L'obiettivo è combattere con arco e frecce o coltelli da lancio in un'area di gioco sempre più piccola, finché non resta un solo superstite. Buona fortuna.

I Collezionisti saranno felici di sapere che Madama Nazer è alla ricerca del Set del Baro. Trovate e vendete entro il 29 ottobre la Regina di Bastoni, il Re di Coppe e l'Asso di Denari per ricevere una lauta ricompense.

Chi visiterà la frontiera in Red Dead Online questa settimana riceverà altri 2.000 PE del Club e un incremento del 30% sui PE per progredire nel Wheeler, Rawson & Co. Club e nel Pass Fuorilegge, ottenibili da diverse attività, tra cui:

Tutte le missioni de La terra delle opportunità

Tutte le missioni Free Roam

Serie di Sparatorie

Serie di Conquiste

Serie letale

Serie di gare

Cacciatore di taglie

Tutte le missioni da Cacciatore di taglie, incluse le Taglie leggendarie e le taglie sui giocatori

Eventi Free Roam Caccia in branco e Caccia grossa

Sfide giornaliere per Cacciatori di taglie

Commerciante

Missioni di vendita

Evento Free Roam La via del commercio

Sfide giornaliere per Commercianti

Collezionista

Raccolta di punte di freccia

Raccolta di carte dei tarocchi

Raccolta di gioielli smarriti

Elenco di oggetti collezionabili della settimana (Set del baro)

Vendita di set completi

Eventi Free Roam Uovo di condor e Sciacallaggio

Sfide giornaliere per Collezionisti

I membri di PlayStation Plus che accederanno e giocheranno tra oggi e il 4 novembre riceveranno una colorazione esclusiva del Gilet Killiman, mentre chi collegherà il proprio account del Social Club con Twitch Prime riceverà la Licenza da Cacciatore di taglie gratuitamente. Ne approfittiamo per ricordarvi che al lancio di Red Dead Redemption 2 su PC manca sempre: la data da ricordare è il