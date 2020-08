Red Dead Online: come dare la Caccia agli Animali Leggendari

Tramite l’aggiornamento 1.2 di Red Dead Online, Rockstar ha inserito nel multiplayer del gioco una lunga serie di nuovi Animali Leggendari da scoprire, studiare e cacciare, per ottenere abiti, oggetti e potenziamenti unici. Continuate a leggere per scoprire come trovarli tutti.

Esistono due diversi modi per dare la caccia agli Animali Leggendari nel mondo di Red Dead Online: è possibile sia avventurandosi all’interno dell’open world alla ricerca di queste speciali creature, sia accettando le missioni dedicate che vi verranno assegnate da Harriet. Quest’ultima opzione, tuttavia, è disponibile solamente dopo aver intrapreso la professione del Naturalista, comunque particolarmente consigliata per chiunque voglia dedicarsi alla cattura degli Animali Leggendari, poiché garantisce migliori ricompense in termini di denaro, risorse ed oggetti.

Appena vi recherete all’interno dell’habitat di uno degli Animali Leggendari, sulla minimappa apparirà l’icona di un’impronta gialla lampeggiante, che indicherà la posizione della bestia. Dopodiché, una volta che avrete la creatura a tiro, starà a voi decidere se ucciderla, ottenendone quindi pelle e risorse, o sedarla per prelevare un campione di sangue da riportare ad Harriet in cambio di abilità e denaro. Nel primo caso, non preoccupatevi di utilizzare armi particolari con il calibro adatto alla taglia dell’animale, poiché le pelli che otterrete saranno sempre di qualità leggendaria, indipendentemente dalla quantità e tipologia di colpi utilizzati per cacciare la bestia. Nel caso vogliate sedare l’animale, invece, sarete costretti ad utilizzare il fucile speciale a dardi soporiferi in dotazione a chiunque abbia intrapreso la Professione di Naturalista.

Nel caso in cui l’Animale Leggendario che vi interessa non compaia nonostante voi non lo abbiate ancora cacciato, o semplicemente non riusciate a trovarlo, potete seguire uno dei consigli elencati qui di seguito:

Usate i feromoni leggendari , un oggetto consumabile acquistabile da Harriet che attira gli Animali Leggendari, ed emette un rumore quando uno di essi si trova nelle vicinanze

Provate ad unirvi ad un server differente e tentare nuovamente la battuta di caccia

Nel caso in cui abbiate già catturato o ucciso, o semplicemente trovato e poi lasciato scappare, quell'animale, sappiate che dovrete attendere: la rigenerazione di tutte le creature leggendarie è legata ad un timer, solitamente quantificabile in almeno un'ora di attesa. Vi consigliamo quindi di cambiare momentaneamente obiettivo e dedicarvi ad altre attività, per poi ritornare in un secondo momento sul luogo.

Alcuni animali appaiono solamente al verificarsi di alcune condizioni meteorologiche e in alcune fasce orarie della giornata (ad esempio, solo di giorno, solo di notte, oppure solamente quando piove)

Potrebbe capitare che un altro giocatore all'interno del vostro stesso server uccida l'animale che state cercando poco prima del vostro arrivo nella zona di caccia: in tal caso dovrete attendere la rigenerazione della creatura, esattamente come al punto 3

Ecco la lista di tutti gli Animali Leggendari attualmente presenti all’interno di Red Dead Online; Rockstar Games ha già confermato che nelle prossime settimane ne arriveranno di nuovi, a intervalli più o meno regolari. Aggiorneremo costantemente la lista sottostante man mano che i nuovi update introdurranno nuovi Animali Leggendari:

Volpe Crociata

Lupo Smeraldo

Ariete Corno Gabbro

Cinghiale Icachi

Alce Inahme

Alce Katata

Volpe Artica

Puma Maza

Castoro Notturno

Lupo Onice

Volpe Ota

Alce Ozula

Ariete Corno Rutilo

Puma Sapa

Cinghiale Wakpa

Bisonte Wynian

Castoro Zizi

Alligatore Teca

Alligatore del Sole

Cervo Maschio Bruno

Cervo Maschio Niveo

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida alle missioni e attività del Naturalista, e la guida agli strumenti del Naturalista.