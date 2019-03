Red Dead Online: come guadagnare 10 Lingotti d'Oro con la verifica in 2 passaggi

Per invogliare i giocatori di Red Dead Online e GTA Online ad incrementare la sicurezza del loro account Social Club, Rockstar Games ha deciso di mettere sul piatto una serie di ghiotti bonus ai quali sarà davvero difficile rinunciare.

Tutti coloro che attiveranno la verifica in 2 passaggi potranno ottenere immediatamente 10 Lingotti d'Oro da utilizzare nella beta di Red Dead Online e 500.000 GTA$ da sperperare nella Los Santos di GTA Online. I bonus, in ogni caso, non finiscono qui, poiché Rockstar Games ha promesso che ne fornirà degli altri in futuro.

Con la verifica in 2 passaggi attiva, per accedere con al vostro account su un nuovo dispositivo dovrete inserire il nickname o l'e-mail, la password e un codice di verifica generato da un'app di autenticazione sul telefono o tablet. In questo modo, il vostro account sarà al sicuro e nessuno potrà rubarvelo. Per attivare questa misura di sicurezza, dovete accedere al vostro account Social Club sul sito ufficiale di Rockstar, cliccare sul pulsante Configurazione ed associare un'app di autenticazione scannerizzando il QR Code che vi viene mostrato. Tra le app di autenticazione supportate figurano Authy, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, RSA e Okta Verify.

Una volta scannerizzato il QR Code con la fotocamera, vi verrà fornito un codice sul vostro cellulare. Inseritelo sul sito nel campo sotto al QR Code, digitate la password del vostro account Rockstar Social Club per confermare la procedura... ed il gioco è fatto. Avete attivato la verifica in due passaggi! Riceverete i 10 lingotti d'oro e i 500.000 GTA$ al vostro prossimo accesso a Red Dead Online e GTA Online. Se avete già attivato la verifica in 2 passaggi in passato, non dovrete fare nulla. I bonus vi verranno forniti automaticamente all'accesso. Fatene buon uso!