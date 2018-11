Red Dead Online: come guadagnare Soldi infiniti ripetendo le missioni

Dopo avervi spiegato come ottenere i Lingotti d'Oro in Red Dead Online, in questa mini-guida vi parleremo di un metodo che consente di guadagnare 500 dollari nell'arco di 2.5 ore. L'operazione può essere ripetuta all'infinito fino ad accumulare la cifra desiderata.

Premessa: questo metodo prevede che cancelliate il personaggio dopo aver completato le prime sei missioni. I soldi guadagnati in precedenza verranno trasferiti sul conto del nuovo pistolero, permettendovi di ripetere le prime sei missioni per duplicare i guadagni e così via.

Una volta avviato Red Dead Online, completare le prime sei missioni della storia vi ricompenserà con circa 450 dollari e 0.7 barre d'oro. A questo punto potete decidere di andare avanti e raggiungere il Livello 10, così da completare la mappa del tesoro ottenendo altri 100 dollari e una certa quantità di oro.

Dopo averlo fatto, premete il tasto Options/Menu, selezionate la voce Giocatore e tenete premuto Quadrato/X per cancellare il vostro personaggio. Tutti i soldi che avete guadagnato verranno trasferiti nel conto del nuovo pistolero che creerete in seguito.

Per completare le prime sei missioni della storia occorreranno circa 2.5/3 ore per ogni personaggio, permettendovi di guadagnare in quel lasso di tempo tra i 400 e i 500 dollari. Al momento si tratta del metodo più veloce per accumulare soldi in Red Dead Online, sempre che Rockstar non decida di proibirlo con una futura patch.

Dal momento che si tratta di un processo noioso e ripetitivo, vi consigliamo di non abusarne e di utilizzarlo con il giusto criterio. D'altro canto, il gioco è sempre ricco di attività e missioni in grado di ricompensarvi, come vi abbiamo spiegato in questa mini-guida per guadagnare soldi in Red Dead Online.