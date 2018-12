Red Dead Online: come ottenere 7200 Punti Esperienza in un'ora

Il vostro personaggio di Red Dead Online può aumentare di livello, permettendovi di sbloccare nuove armi e oggetti da sfruttare a vostro vantaggio. Per farlo dovrete guadagnare Punti Esperienza: in questa mini-guida vi spiegheremo come ottenerli nel modo più veloce possibile.

Di seguito elenchiamo i passaggi da eseguire per ottenere 7200 Punti Esperienza in circa un'ora:

Create una Posse con un vostro amico. Questo metodo richiede la partecipazione di due giocatori Il leader della Posse deve riavviare la missione finale della storia di Red Dead Online (naturalmente il leader deve già aver completato la missione almeno una volta) Premete il tasto Quadrato/X per il Matchmaking quando siete nella lobby, subito dopo tenete premuto Cerchio/B per terminare il Matchmaking e confermate con X/A per uscire dalla Posse (l'operazione riporterà i due giocatori nella mappa open world, questo passaggio fa in modo che l'avvio della missione venga contrassegnato da un cerchio giallo vicino al vostro punto di spawn) Entrambi i giocatori devono avviare la missione simultaneamente (dal cerchio giallo). Per assicurarsi di avviarla nello stesso momento, i due giocatori possono salire a bordo dello stesso cavallo. Il leader deve premere X/A per avviare la missione Seguite gli obiettivi della missione fino a raggiungere Fort Mercer, dove inizia lo spawn dei nemici A Fort Mercer otterrete 50 munizioni "Split Point" per la Carabina a ripetizione. Aprite la ruota delle armi con L1/LB, selezionate la Carabina a ripetizione e premete il tasto destro del D-Pad per usare le munizioni Split Point: queste vi daranno un bonus di 6 Punti Esperienza per uccisione. Eliminando i nemici in questo modo otterrete 34 Punti Esperienza per uccisione. Colpite alla testa gli avversari dietro le mitragliatrici, dopo concentratevi sugli altri. Lasciatevi uccidere dall'ultimo nemico. Dopo entrambi i giocatori devono premere X/A per riavviare il checkpoint. Questo vi permetterà di affrontare nuovamente le ondate di nemici, continuando ad accumulare Punti Esperienza. Ripetete i passaggi dal punto 7 al 9. Ad ogni riavvio del checkpoint otterrete 50 munizioni Split Point: non dimenticate di selezionarle dalla ruota delle armi, e di utilizzare per ottenere i 6 PE extra ad ogni uccisione.

Questo metodo vi permette di ottenere 600 Punti Esperienza per ogni ondata di nemici (richiederà all'incirca 5 minuti). Ripetendo l'operazione diverse volte, potrete arrivare ad accumulare 7200 Punti Esperienza nel giro di un'ora. Naturalmente vi invitiamo a non abusare di questo metodo, utilizzandolo solo in casi particolari quando avete bisogno di qualche PE extra per salire di livello.

Se avete iniziato a muovere i primi passi nel gioco, invece, vi raccomandiamo di leggere la nostra Guida introduttiva a Red Dead Online.