Red Dead Online: come sbloccare Armi, Oggetti e Abilità salendo di Rango

Completando le varie attività di Red Dead Online possiamo ottenere nuove ricompense. Alcune di queste, come armi, oggetti e carte abilità, si sbloccano quando saliamo di rango con il nostro personaggio. Le elenchiamo tutte di seguito.

Rango 5 : Fucile a pompa a canna liscia

: Fucile a pompa a canna liscia Rango 7 : Fucile Bolt-Action

: Fucile Bolt-Action Rango 8 : Coltello da lancio e fucile Varmint

: Coltello da lancio e fucile Varmint Rango 9 : Revolver Schofield

: Revolver Schofield Rango 10 : Arco e carte abilità "A prova di morte" e "Cavallerizzo"

: Arco e carte abilità "A prova di morte" e "Cavallerizzo" Rango 11 : Fucile a ripetizione

: Fucile a ripetizione Rango 12 : Lancaster a Ripetizione

: Lancaster a Ripetizione Rango 13 : Fucile Rolling Block

: Fucile Rolling Block Rango 14 : Canna da pesca

: Canna da pesca Rango 15 : Mannaia

: Mannaia Rango 16 : Dinamite e carta abilità "Di necessità virtù"

: Dinamite e carta abilità "Di necessità virtù" Rango 17 : Revolver a doppia azione

: Revolver a doppia azione Rango 18 : Litchfield a ripetizione e carta abilità "Pazienza di Landon"

: Litchfield a ripetizione e carta abilità "Pazienza di Landon" Rango 19 : Fucile a canne mozze

: Fucile a canne mozze Rango 20 : Binocolo e carta abilità "In copertura"

: Binocolo e carta abilità "In copertura" Rango 21 : Pistola Volcanic

: Pistola Volcanic Rango 22 : Pistola semi-automatica e carta abilità "Nato per combattere"

: Pistola semi-automatica e carta abilità "Nato per combattere" Rango 23 : Spaccaserrature

: Spaccaserrature Rango 24 : Bottiglia incendiaria e carta abilità "Lento e costante"

: Bottiglia incendiaria e carta abilità "Lento e costante" Rango 26 : Carta abilità "Occhio vigile"

: Carta abilità "Occhio vigile" Rango 28 : Accetta e carta abilità "Occhio per occhio"

: Accetta e carta abilità "Occhio per occhio" Rango 30 : Carta abilità "Il Dono della concentrazione"

: Carta abilità "Il Dono della concentrazione" Rango 31 : Cartucce "Express"

: Cartucce "Express" Rango 32 : Macete e carta abilità "Medicina alternativa"

: Macete e carta abilità "Medicina alternativa" Rango 34 : Pistola Mauser e carta abilità "Rianimatore provetto"

: Pistola Mauser e carta abilità "Rianimatore provetto" Rango 36 : Tomahawk e carta abilità "Sangue Freddo"

: Tomahawk e carta abilità "Sangue Freddo" Rango 38 : Fucile Springfield e carta abilità "Corta gittata"

: Fucile Springfield e carta abilità "Corta gittata" Rango 40 : Carta abilità "Obiettivo unico"

: Carta abilità "Obiettivo unico" Rango 41 : Cartucce "Veloci"

: Cartucce "Veloci" Rango 42 : Fucile semi-automatico e carta abilità "L'impiccato"

: Fucile semi-automatico e carta abilità "L'impiccato" Rango 44 : Cartucce "Palle singole"

: Cartucce "Palle singole" Rango 48 : Carta abilità "Serie positiva"

: Carta abilità "Serie positiva" Rango 50 : Fucile Carcano e carta abilità "Bastardo sfuggente"

: Fucile Carcano e carta abilità "Bastardo sfuggente" Rango 65: Postazione del viaggio rapido

Raggiungere un determinato livello di Rango vi permetterà di sbloccare le relative ricompense riportate nella lista, ma per ottenerle effettivamente dovrete acquistarle dai mercanti presenti nel mondo di gioco. A tal proposito vi tornerà comodo sapere come guadagnare soldi in Red Dead Online, e quali sono le migliori armi da usare in multiplayer.