Red Dead Online: come vincere nella modalità Niente Sprechi (Battle Royale)

Niente Sprechi si presenta come la modalità in stile Battle Royale di Red Dead Online, dove i giocatori sono chiamati a cavarsela solo con l'arco e una manciata di frecce. Di seguito vi daremo alcuni consigli utili per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza e vincere le partite.

Nei match di Niente Sprechi non c'è nessun respawn, e la mappa di gioco tende a restringersi gradualmente costringendo i giocatori a scontrarsi. Per avere la meglio sugli avversari bisognerà ragionare in modo diverso rispetto alle altre modalità PvP tradizionali di Red Dead Online. Ecco alcuni suggerimenti per aumentare le proprie probabilità di vittoria nelle partite di Niente Sprechi:

Guardatevi attorno

In questa modalità i nemici non sono visibili sul radar, quindi sarà molto importante prestare occhi (e orecchie) per individuare gli avversari presenti nei dintorni. Le quattro mappe disponibili sono abbastanza piatte e aperte, e non dovrete preoccuparvi che gli altri giocatori si nascondino dietro a un edificio o in cima a una torre. In ogni caso, questo non esclude la presenza di nascondigli intelligenti per i giocatori più furbi.

Affinate l'udito per notare i suoni ambientali e il rumore dei passi, e a qualsiasi indizio possa indicare la presenza di un avversario nelle vicinanze. Non dimenticate di ruotare la telecamera per guardarvi di tanto in tanto alle spalle, e fate attenzione ogni volta che vi avvicinate a grandi alberi o altre barriere naturali come le formazioni rocciose. I nemici potrebbero stare in agguato per cogliervi di sorpresa. Naturalmente, se non ci sono altri giocatori in giro, sentitevi liberi di utilizzare queste tattiche a vostro vantaggio.

Muovetevi con calma

È possibile sprintare da posizione accovacciata, muovendosi con la stessa velocità dello sprint normale. A meno che non stiate fuggendo dai nemici, non c'è alcun motivo per usare lo sprint standard invece di quello da posizione accovacciata. In Niente Sprechi dovete cercare di muovervi spesso, senza mai restare troppo a lungo nello stesso punto (se lo farete, la vostra posizione verrà visualizzata sul radar degli avversari).

Prendetevi comunque il vostro tempo per studiare ogni situazione e prendere di sorpresa il nemico, soprattutto negli scontri 1v1. Ricordate che Niente Sprechi è una modalità destinata ai cacciatori attivi, e non ai giocatori passivi che preferiscono fossilizzarsi nella stessa posizione.

Padroneggiate le armi

A seconda della mappa in cui state giocando, avrete a disposizione una delle due tipologie di armi previste nella modalità: arco e frecce o coltelli da lancio. Entrambe armi silenziose ed efficaci da distanze medio-ravvicinate. Per padroneggiarle vi consigliamo di usarle spesso nella modalità free roaming, così da prendere confidenza con la traiettoria dei coltelli e delle frecce.

Se siete sicuri delle vostre abilità di schivare frecce e/o lanciare coltelli, una strategia eccellente è quella aspettare che il tuo avversario colpisca per primo e poi reagire rapidamente mentre sta preparando il suo prossimo attacco.