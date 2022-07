Red Dead Online, la community dà l'estremo saluto al gioco: le immagini del funerale

Red Dead Online non riceverà più alcun major update secondo le parole di Rockstar Games, con la software house che del resto non distribuisce un aggiornamento importante per il titolo da ormai un anno. La community si è quindi organizzata per dare l'estremo saluto al comparto multiplayer online di Red Dead Redemption 2.

L'ultimo grande aggiornamento per Red Dead Online, Blood Money, è stato pubblicato il 13 luglio 2021, e pur non essendo uno dei preferiti in assoluto dai fan ha aggiunto una serie di nuove attività con cui i fuorilegge del western game hanno avuto il loro bel da fare. Sembrava inoltre che fosse un evidente segnale di un un ritorno a un programma di aggiornamento più regolare, poiché è stato pubblicato solo sette mesi dopo il precedente major update. Tuttavia non era l'inizio di qualcosa, ma la sua fine.

Dopo alcune settimane di pianificazione online e post virali sui social media, i giocatori sono tornati in Red Dead Online per dire addio a ciò che avrebbe potuto essere. Come potete osservare più in basso, molti stanno visitando i cimiteri sparsi per la mappa, scattando foto, bevendo un drink o due e incontrando altri giocatori per commemorare insieme il tragico momento. "Oggi è il giorno in cui la community rende omaggio a un gioco che molti di noi amano e che vorrebbero ricevesse più amore da Rockstar", ha dichiarato l'utente Dirty Tyler su Twitter. "Quindi effettuate l'accesso oggi e bevete qualche birra a Valentine o Blackwater Graveyard". Altri hanno condiviso messaggi simili, spesso corredati con foto o video dei personaggi accanto a delle lapidi.

Tutto questo non vuol dire che il gioco non sarà più attivo e funzionante, tuttavia non verranno più introdotte novità come le missioni di cacciatori di taglie, i season pass, le armi, le cavalcature e altro ancora. Rockstar Games è interamente concentrata su Grand Theft Auto e, oltre a portare avanti il supporto dell'immortale GTA Online, ha trasferito le risorse di Red Dead Online su GTA 6.