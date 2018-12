Red Dead Online: la community critica le storture dell'economia di gioco

Gli acquirenti di Red Dead Redemption 2 che stanno partecipando alla Beta di Red Dead Online si saranno certamente accorti degli squilibri del sistema economico su cui si regge il modulo multiplayer del capolavoro in salsa western di Rockstar Games.

Un crescente numero di utenti del subreddit dedicato a RDR2, infatti, sta riversando in rete la propria frustrazione per la situazione venutasi a creare una volta immersi nella Frontiera di Red Dead Online.

Il caso più emblematico è certamente quello del confronto tra fagioli e anelli d'oro: se una scatola di legumi stufati può essere acquistata in uno dei tanti empori sparsi per la mappa di gioco sborsando 1,20 dollari virtuali, recandoci dal medesimo commerciante ci verrebbero corrisposti solo 1,10 dollari per ogni anello d'oro vendutogli.

La scelta operata da Rockstar Games, in questo caso, viene giustificata dalla necessità di garantire la progressione dell'esperienza di gioco e limitare atteggiamenti che prevedono, ad esempio, l'uccisione indiscriminata di PNG e fuorilegge online con il solo scopo di carpirne gli anelli e gli oggetti di valore per accumulare velocemente del denaro.

Meno logico, e per questo maggiormente criticato dalla community, è però il sistema economico deputato all'acquisizione di Pepite e Lingotti d'Oro, la valuta digitale acquistabile in un prossimo futuro nel negozio interno delle microtransazioni e attualmente impiegabile per ottenere elementi per la customizzazione estetica di armi, capi di vestiario e accampamenti.

La personalizzazione di elementi di gioco essenziali come le pistole e i fucili, ad esempio, può essere effettuata solo mediante l'utilizzo di una considerevole quantità di lingotti d'oro. I vertici di Rockstar, dal canto loro, hanno già spiegato che la fase di Beta testing di Red Dead Online servirà proprio a smussare gli angoli vivi del progetto prima che raggiunga la fatidica "versione 1.0" su PlayStation 4 e Xbox One: da questo punto di vista, quindi, è consigliabile evitare ogni sfogo social e rivolgersi direttamente agli autori di Red Dead Redemption 2 per chiedere un sistema economico meno "punitivo".