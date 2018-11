Red Dead Online: confermato il supporto a 32 giocatori al lancio

Come vi abbiamo riferito poco fa, la beta di Red Dead Online sarà accessibile da domani 27 novembre per tutti i possessori di Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition su PlayStation 4 e Xbox One, e nel corso della settimana per tutti gli altri utenti.

Giungono ora ulteriori dettagli sul comparto multiplayer online del western game, che punta a fare la fortuna di Rockstar esattamente come fatto da GTA Online con Grand Theft Auto V.

Come riportato da VG247.com, Red Dead Online supporterà al lancio un massimo di 32 giocatori, sia nelle varie partite multiplayer che nella modalità open world. I giocatori avranno la possibilità di formare delle bande da otto membri con cui potranno prendere parte a match online ma anche per andare svolgere liberamente attività sparse per la mappa di gioco: potrete quindi andare a caccia e a pesca, accamparvi, attaccare le altre gang, giocare missioni cooperative, e interagire con svariati NPC.

Rockstar ha già chiarito la propria intenzione di arricchire i contenuti di Red Dead Online in seguito alla beta, ed è quindi probabile che il numero massimo di giocatori crescerà in futuro, esattamente come accaduto con la modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4.

La prima delle quattro fasi della beta di Red Dead Online avrà inizio domani 27 novembre, a partire dalle ore 13:00 italiane, per tutti i possessori della Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2.