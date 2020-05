Red Dead Online: la creazione di nuove Posse sarà gratis per pochi giorni

Rockstar Games ha appena dato il via ad un'interessante promozione che farà sicuramente la gioia di tutti i nuovi giocatori di Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2.

Da oggi fino al prossimo 8 giugno 2020, infatti, chiunque abbia intenzione di creare una nuova Posse nella modalità online del titolo potrà farlo senza sborsare un solo centesimo, dal momento che il loro costo di fondazione è stato temporaneamente azzerato. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le Posse di RDR2 sono l'equivalente dei clan e, solitamente, per crearne una è necessario sborsare grosse cifre in game. Insomma, se siete intenzionati a creare una banda con i vostri amici più cari questo è il momento perfetto per farlo.

Vi ricordiamo che questa promozione va ad aggiungersi al recente arrivo di nuovi capi d'abbigliamento e bonus PlayStation Plus in Red Dead Online. Nel caso in cui vi fosse sfuggito, vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 è gratis su Xbox Game Pass per console, permettendo così a tutti gli abbonati di giocare senza costi aggiuntivi a Red Dead Online a patto di avere un abbonamento attivo l servizio a Xbox Live Gold, necessario per accedere alle funzionalità online.