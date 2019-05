Red Dead Online sta crescendo più in fretta di GTA Online

Sappiamo tutti molto bene come GTA Online si sia rivelata una mossa più che azzeccata per Rockstar Games. La divisione interamente dedicata al comparto multiplayer online di Grand Theft Auto V riesce, a quasi sei anni di distanza dal lancio del titolo, a generare ingenti profitti per la compagnia.

La buona notizia per Rockstar è che Red Dead Online, finalmente uscito dalla fase beta, sta crescendo più in fretta di quanto fatto da GTA Online nei suoi primi mesi dal lancio. Importante chiarire che il multiplayer di Grand Theft Auto è ad oggi sicuramente più espanso e giocato rispetto a quello del western game, e che il confronto fatto da Take-Two riguarda per l'appunto l'indice di crescita nei primi mesi di vita di entrambe le esperienze.

Sfortunatamente risulta difficile approfondire ulteriormente l'argomento, dal momento che Strauss Zelnick di Take-Two si è limitato ad esprimere la soddisfazione del publisher per le performance di Red Dead Online, senza diffondere numeri di alcuni tipo che avrebbero aiutato in questo confronto con l'altra grande produzione targata Rockstar Games.

Abbandonando la fase beta, Red Dead Online ha accolto tutta una serie di novità e migliorie di gameplay: vi rimandiamo al nostro Speciale dedicato al western game a mondo condiviso di Rockstar.