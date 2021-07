Red Dead Online: Crimini, Lavori e DLSS in arrivo con l'update Blood Money

Mentre in rete prosegue il dibattito sulle ultime anticipazioni del leaker Tom Henderson su GTA 6 tra Vice City e jetpack, il team di Rockstar Games continua a cavalcare verso il selvaggio west di Red Dead Online per delineare il quadro completo dei contenuti e delle sorprese previste con l'update estivo Blood Money.

Dalle colonne del Newswire, la Grande R conferma l'arrivo di un importante aggiornamento che contribuirà a rendere ancora più interessante e variegata l'esperienza multiplayer di Red Dead Redemption 2.

La novità più rappresentativa di Blood Money sarà Crimini, una nuova attività da svolgere come sgherri del famigerato braccio destro di Angelo Bronte, Guido Martelli. Chi vorrà intraprendere questa carriera criminale al soldo del malavitoso più vista del Lemoyne potrà partecipare ad attività come gli assalti alle diligenze, le rapine (suddivise in più fasi, similarmente a quanto accade in GTA Online), i rapimenti o la riscossione dei debiti.

I Crimini potranno essere compiuti sia in solitaria che insieme ad una Posse di tagliagole. Accumulando abbastanza capitale per Guido Martelli si avrà accesso ai Lavori, delle missioni da completare per conto dello stesso Martelli e alle quali approcciarsi in modo sempre diverso. I primi tre Lavori saranno disponibili dal 13 luglio, mentre gli altri due saranno accessibili nel corso dell'estate.

Con Blood Money farà il suo debutto anche il Club del Grilletto Facile, una serie di quattro Pass in più edizioni e fasi che vedranno la luce nei prossimi mesi. L'acquisto di ogni edizione garantirà l'accesso a ricompense, bonus e articoli pensati per aiutare gli esploratori della Frontiera a vivere ai confini della legalità. Ogni Pass costerà 25 Lingotti d'Oro: l'acquisto di tutti e quattro i pss del Club del Grilletto Facile riceveranno gratuitamente il Pass di Halloween 2.

Le novità dell'espansione gratuita di Blood Money proseguono con la riformulazione del sistema delle Guide dei Talenti e delle Note per Bisaccia, che saranno messi in vendita dai ricettatori insieme agli slot per usare il Viaggio Rapido da un accampamento temporaneo. Come parte dell'aggiornamento del 13 luglio, sia Red Dead Redemption 2 che Red Dead Online per PC offriranno il supporto al DLSS di NVIDIA per tutti coloro che giocano al titolo utilizzando una scheda video NVIDIA GeForce RTX Serie 20 o 30.