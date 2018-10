Red Dead Online: Dan Houser parla del multiplayer di RDR2

Nel corso della lunga intervista concessa a Vulture, Dan Houser di Rockstar Games ha parlato apertamente di vari aspetti di Red Dead Redemption 2, accennando brevemente anche al comparto multiplayer del gioco.

Riguardo Red Dead Online, Dan Houser fa sapere che "l'obiettivo di Rockstar è quello di fare in modo che Red Dead Online sia ampio e ricco tanto quanto GTA Online, una volta che avremo trovato una giusta dimensione dal punto di vista creativo."

Houser afferma che alcune scene di Red Dead Online sono attualmente in fase di scrittura e anche varie sequenze di motion capture devono essere completato, i lavori dunque proseguono con l'obiettivo di aprire la beta a novembre, come promesso durante l'annuncio.

Purtroppo non ci sono altri dettagli su Red Dead Online, sappiamo che la componente multiplayer di RDR2 entrerà in beta il prossimo mese, con ogni probabilità Rockstar ha in programma una fase di test ad ampio raggio con l'obiettivo di perfezionare l'infrastruttura online e raccogliere feedback dalla community.

Questa è una settimana decisamente calda per Rockstar Games, alle 16:00 di oggi pomeriggio infatti verrà pubblicato il trailer di lancio di Red Dead Redemption 2 mentre venerdì 19 ottobre partirà ufficialmente il preload da PlayStation Store e Xbox Store.