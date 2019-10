Red Dead Online: è ora di dare la caccia a Sergio Vincenza, un disertore a piede libero

In Red Dead Online è disponibile una nuova taglia leggendaria: questa settimana, i Cacciatori della frontiera sono chiamati a catturare Sergio Vincenza, istigatore anarchico ed ex tiratore scelto dell'esercito. Da quando ha disertato, Vincenza è in fuga e la sua precisione con il fucile è diventata leggendaria.

Durante la sua ultima missione, ha tentato di uccidere il governatore di Saint Denis

si dice che ora si sia rintanato in una torre di vedetta nel Roanoke Ridge circondato dai suoi uomini, ex militari altamente addestrati. È possibile iniziare la caccia a Sergio Vincenza semplicemente consultando il suo manifesto in qualsiasi ufficio dello sceriffo. In palio ci sono un'esclusiva colorazione della Sciarpa Inglett e 100 munizioni Express per fucili a canna rigata.

Le novità settimanali di Red Dead Online non terminano affatto qui. Da Wheeler, Rawson & Co. è arrivata una nuova selezione di capi d'abbigliamento per un periodo limitato, tra cui i cappelli Folwell e Dillehay, il Poncho Prieto, il Soprabito Eberhart e gli eleganti Gilet Morales e Pantaloni Carver. I giocatori più esperti possono provare la nuova partita sopravvivenza nella serie Mira manuale in evidenza, chiamata Arma a scelta e disponibile nelle varianti a squadra e tutti contro tutti: più è difficile uccidere con l'arma scelta, più punti vengono assegnati. La venditrice itinerante Madame Nazar è invece alla ricerca della Collezione Naturalista composta da un Pettine di ciliegio, un Uovo d'egretta e una pianta di Hymenoxys odorata.

Ci sono inoltre tante altre ricompense in palio questa settimana, tra cui 5.000 PE del Club ottenibili semplicemente giocando a Red Dead Online e il 30% di PE dei Ruoli e del personaggio in più su tutte le missioni, eventi e sfide dei Ruoli:

Cacciatore di taglie: tutte le missioni da Cacciatore di taglie comprese le Taglie leggendarie e PvP

Cacciatore di taglie: eventi Free Roam Caccia in branco e Caccia grossa

Cacciatore di taglie: tutte le Sfide giornaliere

Commerciante: tutte le missioni di vendita

Commerciante: tutte le Sfide giornaliere

Commerciante: evento Free Roam La via del commercio

Collezionista: raccolta di monete, cimeli di famiglia e fiori selvatici americani

Collezionista: tutte le vendite di set settimanali e da Collezionista

Collezionista: eventi Free Roam Sciacallaggio e Uovo di condor e le Sfide giornaliere

I giocatori che collegano il proprio account del Social Club a quello di Twitch Prime possono ancora ricevere la Licenza da Cacciatore di taglie gratuitamente, mentre gli abbonati a PlayStation Plus possono ancora riscattare il Tavolo da macellaio gratuitamente fino al 14 ottobre. I membri di PS Plus che accedono a Red Dead Online tra l'8 ottobre e il 4 novembre riceveranno inoltre un Gilet Killiman di un colore esclusivo entro 24 ore dall'accesso. Coloro che giocheranno a GTA Online tra il 10 ottobre e il 12 dicembre sbloccheranno gratuitamente terrificante Maschera da assassino, visibile in basso.

Prima di salutarvi, ci teniamo inoltre a ricordare che Red Dead Redemption 2 verrà lanciato su PC il prossimo 5 novembre, dapprima su Rockstar Games Launcher ed Epic Games Store. Su Steam arriverà successivamente.