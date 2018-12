Red Dead Online, Destiny 2 e 7 Giorni in diretta su Twitch giovedì 20 dicembre

Non solo quattro chiacchiere con Antonio Fucito: per la giornata di giovedì 20 dicembre la redazione di Everyeye.it ha in programma anche altri due appuntamenti live gameplay, senza dimenticare la nuova puntata di 7 Giorni...

Si inizia alle 17:00 con il Community Event di Red Dead Online mentre alle 20:00 spazio a 7 Giorni, il rotocalco videoludico con le notizie più calde della settimana che sta per terminare, infine in prima serata (a partire dalle 21:00) Giorno Gaming tornerà su Destiny 2 I Rinnegati.

