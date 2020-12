Red Dead Online dispensa regali a Natale: oggetti gratis e tanti sconti

Il Natale è alle porte, e Rockstar Games è in vena di regali. Oltre ad aver preparato un ghiotto pacchetto di doni per i giocatori di GTA Online, la compagnia ha portato lo spirito delle feste anche nella Frontiera di Red Dead Online

Per prima cosa, vi basterà recarvi nella pagina dei Vantaggi nel menu di pausa per avere dei regali, tra cui un coupon per un soprabito gratis e per un'arma a ripetizione gratuita. Gli armaioli, invece, vi offriranno gratuitamente la nuova variante invernale dell'Evans a ripetizione. Già che ci siete, date un'occhiata alla variante Krampus della doppietta a canne lisce, poiché i requisiti di rango sono stati sospesi. Le stalle degli Stati offrono una serie di nuovi cavalli Turcomanni, che includono le varianti dal manto grigio, nero, sauro e perlino, mentre nelle versioni festive di modalità come Niente sprechi - Arco e frecce e Ultimo superstite ci sono RDO$ e PE tripli.

Bonus festivi per i Cacciatori di Taglie

Durante le feste, tutti i Cacciatori di taglie riceveranno PE del Ruolo e per il personaggio doppi. Sono comprese le consegne di ricercati famigerati, tra i bersagli più pericolosi e difficili da catturare. I possessori della Licenza da Cacciatori di taglie II avranno a disposizione ricercati speciali in ciascuna delle bacheche delle taglie della frontiera.

Sconti delle feste

Cripps offre uno sconto del 30% su tutto il catalogo della Bottega itinerante: dai temi per l'accampamento ai compagni canini e tanto altro. Gli aspiranti capitalisti e i contrabbandieri possono approfittare dello sconto di 5 Lingotti d'Oro sul Tavolo da macellaio e di 10 sulla Capanna da Distillatore, oltre che al 30% di sconto su tutti i carri da Commerciante (incluso il Carro da caccia), gli articoli da Distillatore e i miglioramenti della Capanna. Nel catalogo Wheeler, Rawson & Co. potete invece sfruttare il -30% su bandoliere e poncho e il -40% sui fucili a canna liscia. Le stalle offrono il 30% di sconto sui cavalli di razze arabe, da guerra, da soma e da corsa.

Ne approfittiamo per ricordarvi che la versione stand-alone di Red Dead Online è in offerta a soli 4,99 euro.