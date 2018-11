Red Dead Online disponibile su PS4 e Xbox One: ecco quanto pesa

A partire da ora è possibile scaricare l'aggiornamento 1.03 di Red Dead Redemption 2 che aggiunge la modalità Red Dead Online su PlayStation 4 e Xbox One. Con l'occasione è stato rivelato il peso dell'update per le due console.

L'aggiornamento che introduce Red Dead Online in Red Dead Redemption 2 pesa 5.63 GB su PlayStation 4 e 5.65 GB su Xbox One. Per scaricarlo basta accendere la console e attendere che l'update venga installato.

Dopo aver completato l'operazione, per giocare alla Beta di RDO basterà avviare Red Dead Redemption 2 e selezionare la nuova modalità. Ricordiamo che Red Dead Online sarà accessibile a partire da oggi secondo la seguente tabella di marcia:

Martedì 27 novembre - Accesso ai possessori di RDR2 Ultimate Edition

Mercoledì 28 novembre - Accesso consentito a chiunque abbia giocato a RDR2 il 26 ottobre

Giovedì 29 novembre - Accesso per coloro che hanno giocato a RDR2 tra il 26 e il 29 ottobre

Venerdì 30 novembre - Accesso libero per tutti i possessori di Red Dead Redemption 2

Oggi potranno iniziare a giocare i possessori della Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2, mentre a partire dal 30 novembre l'accesso sarà libero a tutti. Non vedete l'ora di muovere i primi passi nella nuova modalità online del gioco Rockstar? Per saperne di più seguiteci su Twitch dalle 14:30!