Red Dead Online è disponibile stand-alone: tutte le novità dell'espansione Bounty Hunters

Come da programma, Rockstar Games conferma che da oggi, martedì 1 dicembre, è possibile acquistare Red Dead Online in versione stand-alone. Per celebrare l'evento, la Grande R lancia l'aggiornamento che introduce i ricchi contenuti dell'espansione Bounty Hunters.

In Bounty Hunters, gli esploratori della Frontiera western di Red Dead Online possono cimentarsi in una serie di sfide inedite, con l'ampliamento del ruolo del Cacciatore di Taglie e l'aggiunta di nuovi criminali da scovare, abilità da evolvere, equipaggiamento da sbloccare e tanto altro.

Similarmente a quanto avvenuto in passato con gli aggiornamenti degli altri Ruoli di Red Dead Online, anche stavolta l'update dei Cacciatori di Taglie s'accompagna allo sblocco di 10 nuovi ranghi e all'introduzione di un Pass Fuorilegge con un totale di 100 livelli di progressione.

Per poter intraprendere queste nuove avventure, basterà incontrare la cacciatrice di taglie nella città di Rhodes e procurarsi la licenza per indossare i panni del Bounty Hunter. Il nuovo Pass Fuorilegge introduce nuovi abiti, emote, potenziamenti delle posse e altro ancora, tra foto del Moonshine Bar, aggiornamenti al mondo di gioco e promozioni nei negozi.

Gli utenti che effettuano l'upgrade all'ultimo Pass Fuorilegge per 40 lingotti d'oro ricevono inoltre un vasto assortimento di bonus digitali, come abiti di lusso, carte abilità, miglioramenti fotografici, denaro ingame e lingotti. Chi acquista il quarto Outlaw Pass di Red Dead Online entro la fine di questa settimana, inoltre, riceve 400 dollari ingame e ulteriori 10 lingotti d'oro.

Quanto alla versione stand-alone di Red Dead Online, quest'ultima viene proposta al prezzo di lancio promozionale di 4,99 euro, che salirà a 19,99 euro a partire dal 21 febbraio 2021.