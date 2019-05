Red Dead Online: disponibili nuovi contenuti su PS4 in esclusiva temporale

La scorsa settimana Red Dead Online è uscito dalla Beta e ha dato il benvenuto ad un corposo aggiornamento ricco di novità, tra le quali spiccano le nuove missioni cooperative, gli eventi open world, il Sistema Ostilità, gli Stili di Gioco Offensivo e Difensivo, e il tanto bramato mini-gioco del Poker.

A partire da oggi, se giocate su PlayStation 4, potete accedere in anteprima e senza alcuna restrizione di livello ad una serie di oggetti gratuiti e modalità Resa dei Conti. Tra di essi, tanto per cominciare, figura il Tomahawk antico, che potete trovare presso il ricettatore locale. Wheeler, Rawson and Co. vi offrono il Cavallo Andaluso perlino (ha una resistenza maggiore), una nuova sella e delle borse della sella. Recandovi presso gli empori e i sarti, invece, troverete la Giacca elegante, gli Speroni Stenger chiodati e il Cappello di Caldwell. Nel catalogo ci sono anche le emote "Vantati" ed "Ehi, tu", equipaggiabili dalla ruota delle emote.

Sono due le nuove modalità Resa dei Conti. Fatti Valere è una vera e propria prova di intraprendenza, nella quale dovrete usare solamente il Tomahawk per sopravvivere (lanciandolo da lontano o utilizzandolo da vicino). L'area di gioco, inoltre, si riduce progressivamente. Sopravvivenza, invece, è una nuova variante della modalità tutti contro tutti in cui ogni giocatore deve competere per sopravvivere in scontri di 2 minuti senza via d’uscita: nessuna seconda possibilità e un solo vincitore.

Tutti questi contenuti arriveranno anche su Xbox One, ma non è stato specificato quando. Ieri, intanto, Rockstar ha corretto l'inquietante bug delle carcasse di cavalli.