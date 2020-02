Red Dead Online: disponibili nuovi omaggi per i Cacciatori di taglie

Buone notizie per tutti i Cacciatori di taglie: a partire da oggi 4 febbraio fino al 10 febbraio tutti coloro che giocheranno a Red Dead Online riceveranno dei nuovi omaggi.

Stiamo parlando del Kit da Cacciatore di taglie, comprendente 25 bolas, un’arma da lancio che si avvolge intorno alle gambe dei bersagli in fuga, e 25 frecce traccianti. Entrambi i tipi di munizione possono essere riscattati presso la cassetta di sicurezza dell’accampamento e l’ufficio postale. Se non siete ancora diventati dei Cacciatori di taglie, potete ottenere la licenza gratuita presso una qualsiasi Bacheca delle taglie.

Tutti i giocatori possono inoltre ottenere il 25% di sconto su box aggiuntivi nelle stalle e del 40% di sconto su cavalli Bretoni, Kladruber, Criollo, e Trottatori del Norfolk in una selezione di colori. Anche le emote Cenno col cappello, Ti tengo d’occhio, Guarda in lontananza e Dopo sbornia sono scontate del 40%.

Se siete membri PlayStation Plus, riceverete gratuitamente 3 Rifornimenti di macerato per la Distilleria di moonshine e 3 Rifornimenti per il Commerciante gratis. I membri di Twitch Prime che hanno collegato il loro account al Social Club di Rockstar Games riceveranno invece la Borsa da Collezionista e il miglioramento Rame lucido per l'alambicco da Distillatore.