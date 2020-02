Red Dead Online: disponibili tanti bonus e vantaggi per i Collezionisti!

Dopo una settimana dedicata ai Cacciatori di Taglie, adesso tocca ai Collezionisti. Tutti i fuorilegge della Frontiera che hanno deciso di dedicarsi a questa professione, potranno beneficiare di tanti bonus.

Tanto per cominciare, è attivo uno sconto di 5 Lingotti d’Oro sulla Borsa da Collezionista: se avete un account Twitch Prime collegato al vostro account del Social Club di Rockstar Games, riceverete la borsa gratis. I Collezionisti di tutti i livelli d’esperienza riceveranno un incremento del 100% dei PE del Ruolo appena scopriranno uno qualsiasi dei tesori sparsi per i cinque Stati. In più, il raddoppio dei PE del Ruolo sarà valido anche sulla vendita a Madame Nazar della collezione settimanale Febbre dell'oro o di qualsiasi altra collezione completa. Ci sono a disposizione anche una serie di sconti sugli articoli per Collezionisti, tutti acquistabili nel negozio di Madame Nazar:

30% di sconto sulla Pala Pennington;

30% di sconto sul Cercametalli;

30% di sconto sul Binocolo migliorato;

60% di sconto sulle Mappe da Collezionista.

Tutti gli utenti che giocheranno a Red Dead Online questa settimana, inoltre, otterranno PE del Club pari a 5 ranghi, validi anche per la progressione nei ranghi del Pass Fuorilegge. Giocate prima del 2 marzo per ricevere i vostri PE del Club nella sezione Vantaggi entro 48 ore dall'accesso.

Oltre alla Borsa da Collezionista, i giocatori che hanno collegato il proprio account del Social Club con Twitch Prime riceveranno il miglioramento Rame lucido per l'alambicco per la loro Distilleria di moonshine. I membri di PlayStation Plus riceveranno gratis 3 rifornimenti di macerato e 3 rifornimenti da Commerciante.