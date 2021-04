Red Dead Online: fare il Distillatore paga il doppio questa settimana

Il popolo ha la bocca un po’ secca, e solo il miglior moonshine può dissetarlo: è l’occasione perfetta per monetizzare. Completa le missioni della Storia del Distillatore e del Contrabbandiere questa settimana per ricevere RDO$ e PE del personaggio doppi. Le vendite da Distillatore, invece, ti forniranno il 50% di RDO$ in più e PE del Ruolo doppi.

Hai bisogno di provviste per darti alla produzione di alcol? Tutti i Distillatori riceveranno 10 Rifornimenti di macerato gratuiti per aver giocato a Red Dead Online questa settimana. Che sia per salvarti la pelle o quella del tuo prossimo, sgombera cinque posti di blocco degli ispettori per ricevere il 40% di sconto su un articolo per Distillatori Principianti o Promettenti a tua scelta.

Questa settimana, i Distillatori più esperti che hanno già raggiunto il rango 20 riceveranno il 40% di sconto su un articolo per Distillatori Affermati o Provetti dopo aver completato la prima vendita. Chi deve ancora lanciarsi nel mondo dell’alcol di contrabbando potrà approfittare di 5 Lingotti d’Oro di sconto sulla Capanna da Distillatore tra oggi e il 3 maggio.

Viaggio rapido e spostamenti per la capanna da distillatore gratis

Vuoi essere libero come il vento? Questa settimana, il Viaggio rapido e gli spostamenti per la Capanna da Distillatore sono gratis. In più, se devi proteggerti dalla furia degli elementi, visita la sezione Vantaggi per riscattare un’offerta del 30% su tutti i poncho presenti nel Catalogo (l’offerta sarà disponibile entro 72 ore).

Vantaggi di Prime Gaming

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account di Prime Gaming e del Social Club di Rockstar Games riceveranno la licenza da Cacciatore di taglie gratuita e la verniciatura Rifiniture in ametista per il Carro da Cacciatore di taglie gratuita In più, i giocatori che si collegheranno a Prime Gaming prima del 10 maggio riceveranno offerte per un fucile Varmint a canna rigata gratuito, per il 30% di sconto sul Carro da caccia e per 50 unità di merci da Commerciante gratis.