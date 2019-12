Red Dead Online: Distillatori, Pass Fuorilegge 2 e tante altre novità nel nuovo update

Come preannunciato, oggi 13 dicembre Rockstar Games ha reso disponibile la nuova Professione del Distillatore nel mondo di gioco di Red Dead Online.

La distillazione porta la Professione del Commerciante a un nuovo livello, con un'attività da condurre fuori dall'accampamento. Non solo dovrete trovare gli ingredienti per creare i vostri prodotti, ma anche imparare a sincronizzare le spedizioni con la domanda del mercato. Per intraprendere la via del Distillatore dovrete aver raggiunto almeno il rango 5 o aver completato una missione di vendita da Commerciante. Una volta raggiunti i requisiti, Cripps vi metterà in contatto con Maggie Fike al ranch Emerald, una vecchia conoscenza del mondo della distillazione che vi aiuterà a mettere in piedi un'attività.

Per l'occasione, Rockstar Games ha anche lanciato il Pass Fuorilegge 2, che offre 100 nuovi ranghi pieni di ricompense, tra cui capi d'abbigliamento e accessori, incremento dei PE dei Ruoli durante il periodo d'abbonamento al Club e fino a 40 Lingotti d'Oro in omaggio. Riceverete anche una serie di Offerte e ricompense, una nuova funzione di Red Dead Online che potete trovare nella sezione Vantaggi del menu di pausa. Offerte e ricompense mostra tutti i vostri regali, gli sconti e le promozioni attive su una serie di articoli. Le ricompense comprendono i regali come Lingotti d'Oro, rifornimenti delle scorte per il Commerciante e il Distillatore, capi d'abbigliamento, accessori e altri articoli, mentre le offerte comprendono tutti gli articoli in sconto.

Il nuovo aggiornamento di Red Dead Online comprende anche nuovi capi d'abbigliamento, tra cui bandoliere e corsetti, il nuovo Revolver Navy e diversi miglioramenti:

La possibilità di cambiare velocemente arma durante uno scontro: basta assegnare un'arma della ruota nella "Selezione rapida", poi premere L1/LB/Tab durante il gioco per passare velocemente tra questa e l'arma attualmente in uso;

Bilanciamenti ad alcune Carte Abilità e limite ai tonici in modo che tutti possano giocare ad armi pari;

Miglioramenti alla pesca che permettono di tirare su il pesce all'amo tenendo premuto un pulsante piuttosto che ruotando la levetta analogica;

Migliorata la stabilità dei cavalli per rendere più difficile cadere dopo un impatto e velocizzare la ripresa dopo una caduta o una rianimazione;

Possibilità di rientrare direttamente all'accampamento.

L'abbonamento gratuito al Wheeler, Rawson & Co. Club vi permetterà di ricevere alcuni vantaggi accumulando PE fino al 10 marzo 2020. Rockstar Games ha infine promesso che continuerà a lavorare ascoltando il feedback dei giocatori al fine di migliorare l'esperienza di gioco di Red Dead Online