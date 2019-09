Red Dead Online: doppio oro nelle Sfide Giornaliere e altre ricompense in arrivo

Rockstar Games ha annunciato che per festeggiare l'arrivo del nuovo aggiornamento di Red Dead Online, fino al 9 settembre i giocatori otterranno oro doppio nelle sfide giornaliere, per un totale di quattro lingotti al giorno completando tutte e sette le challenge.

Completando dieci sfide giornaliere si riceveranno in regalo 30 munizioni esplosive per le armi a ripetizione e dieci coltelli da lancio avvelenati. Le sorprese però non finiscono qui perchè sarà possibile ottenere anche il 40% di Punti Esperienza in più in tutte le modalità Resa dei Conti.

Sono previsti anche bonus per gli abbonati al servizio Twitch Prime che hanno collegato il proprio account Rockstar Social Club, nello specifico in questo caso sarà possibile ottenere gli abiti Tasman e Danube, l'emote Come ti Permetti ed il fucile Carcano a canna rigata.

La prossima settimana (più precisamente il 10 settembre) Rockstar pubblicherà il Pass Fuorilegge di Red Dead Online che introdurrà le Professioni, tra cui cacciatore di taglie, commerciante e collezionista, oltre ad una serie di nuovi eventi e migliorie. La compagnia ha annunciato che questo sarà solo il primo di una serie di aggiornamenti che arriveranno durante la stagione autunnale e che arricchiranno il mondo di Red Dead Online con nuove esperienze e contenuti aggiuntivi.