Red Dead Online, Dreams e The Division 2 tra le dirette della settimana

Come ogni lunedì torna l'appuntamento con il palinsesto targato Everyeye Live, che durante la settimana appena iniziata vedrà la trasmissione di numerosi live gameplay dedicato ai giochi più popolari del momento.

Tra i tanti, citiamo i gameplay di Red Dead Online, Rainbow Six Siege, Super Smash Bros Ultimate, FIFA 19, Tom Clancy's The Division 2, Dreams e Castlevania Anniversary Collection. Di seguito il palinesto completo, soggetto come di consueto a variazioni e aggiornamenti:

Lunedì 20 maggio

Ore 17: Red Dead Online

Ore 21: Rainbow Six: Siege feat RNade

Martedì 21 maggio

Ore 16: Q&A

Ore 17: Super Smash Bros Ultimate feat SchiacciSempre

Ore 19: FIFA 19 feat. il Green

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Mercoledì 22 maggio

Ora 10: Colazione con Everyeye (Ale)

Ore 17: Dreams Beta

Ore 21: Mordhau feat OneHandFra

Giovedì 23 maggio

Ore 16: Castlevania Anniversary Collection feat Kenobit

Ore 20: 7 Giorni - Il Rotocalco Videoludico

Ore 21: The Division 2 feat. Giorno Gaming

Venerdì 24 maggio

Ore 15: Q&A Deluxe

Ore 17: Red Dead Online

Ore 19: Apex Legends feat Il Green

Ore 21: Fortnite feat. RNade

Sabato 25 maggio

Ore 17: Mortal Kombat 11 feat SchiacciSempre

Insomma, ce n'è davvero di tutti i gusti, oltre ai gameplay riprendono ovviamente i consueti appuntamenti settimanali come lo spazio Domande e Risposte e la Colazione con Everyeye. Ricordiamo che potete seguire le nostre live sul canale Twitch di Everyeye.it o in differita sul canale YouTube Everyeye On Demand. Non avete più scuse!