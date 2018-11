Red Dead Online: un easter egg anticipa l'annuncio di Undead Nightmare 2?

L'ultimo easter egg a tema zombie di Red Dead Redemption 2 scoperto dagli utenti del subreddit ufficiale del kolossal western di Rockstar Games, unito agli altri easter egg "dai toni dark" scovati in queste settimane dagli emuli di Arthur Morgan, alimentano i rumor riguardanti l'annuncio di Undead Nightmare 2.

Il filmato registrato dal giocatore di RDR2 (attenzione agli spoiler!) testimonia infatti la curiosa trasformazione del protagonista in uno zombie scendendo all'interno di un pozzo in una delle fasi conclusive della storia e, subito dopo, il ritorno alla normalità del personaggio una volta riguadagnata la superficie.

Conosciuta qui da noi con il titolo di Terrore dall'Oltretomba, la quinta espansione del capitolo di Red Dead Redemption dedicato a John Marston vanta una delle medie voto più alte degli ultimi anni, per ciò che concerne i DLC: Undead Nightmare permetteva infatti agli utenti del primo Red Dead Redemption su PS3 e Xbox 360 di affrontare le creature della notte in una mappa di gioco completamente stravolta e invasa di vampiri, non morti, bigfoot, UFO, fantasmi e mostri d'ogni sorta.

L'apertura dei server della Beta di Red Dead Online, di conseguenza, non può che indurci a guardare al modulo in rete di RDR2 come al target ideale per l'introduzione di questo genere di esperienze a tinte oscure tramite contenuti aggiuntivi a pagamento o, come nel caso di GTA Online, attraverso aggiornamenti gratuiti.

Se avete già concluso l'avventura principale di Red Dead Redemption 2 e state oliando la vostra carabina Winchester nell'attesa di inscenare uno stallo alla messicana nella dimensione multiplayer di Red Dead Online, vi consigliamo di leggere il nostro speciale che approfondisce i segreti e gli easter egg più curiosi del capolavoro free roaming di Rockstar Games.