Red Dead Online esce dalla Beta: arrivano il Poker, nuove missioni e attività

Oggi 14 maggio Red Dead Online è uscito ufficialmente dalla fase Beta, nella quale si trovava fin dal suo lancio avvenuto sul finire dello scorso mese di novembre. Rockstar Games ha colto l'occasione per ringraziare i giocatori che in tutto questo tempo hanno contribuito con il loro feedback al perfezionamento dell'esperienza di gioco.

Per celebrare la pubblicazione ufficiale della modalità, la compagnia ha pubblicato un aggiornamento con numerosi contenuti che vanno ad espandere ulteriormente l'offerta per i giocatori. Tanto per cominciare, debuttano le nuove missioni cooperative della saga "Una terra di opportunità". Dopo l'epico finale a Fort Mercer della precedente serie di incarichi, Jessica LeClerk prosegue la ricerca dell'assassino di suo marito, nel corso della quale può scegliere tra due differenti percorsi, Pistolero o Fuorilegge. Nel Free Roam sono comparse nuove tipologie di missioni e nuovi personaggi dai quali riceverle, alcuni provenienti da Red Dead Redemption 2: la componente online, ricordiamo, è ambientata qualche anno prima degli eventi della storia principale. Durante il vostro vagabondare nella frontiera, inoltre, adesso potete imbattervi in nuovi eventi dinamici come imboscate, missioni di salvataggio, passanti in difficoltà da proteggere e altro ancora.

A grande richiesta, è finalmente arrivato il Poker. Potete trovare dei tavoli per giocare presso Blackwater, Saint Denis, Tumbleweed, Valentine e Flatneck Station. Ogni tavolo è in grado di ospitare fino a 6 giocatori, ma è anche possibile invitare un amico per un match privato. Sono anche state aggiunte 3 nuove Posse Versus Challenge: i leader possono utilizzare il Menu Giocatore per organizzare un contest intra-Posse, scegliendo tra la pesca competitiva, la caccia agli uccelli e la raccolta delle erbe.

L'aggiornamento odierno segna inoltre il debutto del Sistema Ostilità e degli Stili di gioco. Il primo è un'evoluzione del Sistema di legge e taglie già rimaneggiato in passato. D'ora in avanti, i giocatori attaccati potranno difendersi senza correre il rischio di venire marcati come ostili e ricevere una taglia sulla propria testa. Precedentemente, sia gli attaccanti che i loro bersagli venivano marcati come nemici: adesso il giocatore che infligge il danno viene immediatamente marcato come nemico dell'utente attaccato. I giocatori non accumulano un aumento dell'Ostilità in caso di uccisione di colui che è stato marchiato come nemico. È bene precisare, in ogni caso, che l'aumento dell'Ostilità non si verifica in situazioni come gli eventi Free Roam, le missioni Free Roam, le Rese dei conti e le Gare. Gli scontri tra giocatori nelle missioni Free Roam non portano a un aumento dell'Ostilità, ma attaccare altri giocatori non coinvolti nell'attività fa sì che il livello di Ostilità aumenti.



Gli Stili di gioco sono due, Offensivo e Difensivo. Il primo rispecchia l'attuale modalità free roam, mentre il secondo rappresenta un'evoluzione del concept della Modalità Passiva. I giocatori in Modalità Difensiva, ad esempio, non possono essere catturati con il lazo dagli altri. D'altro canto, se un giocatore in Modalità Difensiva cattura con il lazo un altro utente, viene immediatamente rimosso dallo stato difensivo e riceve un aumento del suo livello di ostilità. Scegliendo lo stile di gioco difensivo, i giocatori perdono l'abilità di agganciarne altri, ma in compenso non possono essere agganciati a loro volta. I giocatori difensivi, inoltre, possono utilizzare la mira manuale ed essere presi come bersaglio in mira manuale a loro volta, e non possono né ricevere, né infliggere danni gravi: infatti, se un giocatore che ha scelto lo stile di gioco difensivo riceve un colpo alla testa, può sopravvivere e difendersi approfittando del sistema di Ostilità o fuggendo, rimanendo comunque in opzione difensiva.

Segnaliamo, infine, l'aggiunta di tanti nuovi vestiti (tra cui i Poncho), emote e del Revolver LeMat, un'arma sicuramente già nota ai fan del primo capitolo. Tutti coloro che giocheranno a Red Dead Online questa settimana riceveranno 15 Lingotti d'Oro e un bonus del 25% all'esperienza negli incarichi della serie Una terra di opportunità, nelle missioni Free Roam, negli eventi Free Roam, nelle Gare e nelle modalità Showdown. I cacciatori di tesori troveranno il 25% di denaro e oro in più in tutte le casse che li contengono. I possessori della Ultimate Edition riceveranno 100 RDO$ e l'emote Throat Slit in via del tutto gratuita.

Le novità, come avete visto, sono molteplici. L'uscita dalla Beta, in ogni caso, non segna il termine della crescita della componente multigiocatore di Red Dead Redemption 2. Tutt'altro, in futuro Red Dead Online continuerà ad espandersi con l'arrivo di nuovi contenuti. Dopotutto, con GTA Online Rockstar Games ha già ampiamente dimostrato quanta cura è in grado di infondere nei suoi prodotti.