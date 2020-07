Red Dead Online: niente espansioni 'generose'? I fan protestano travestendosi da clown

Terminata l'invasione di scheletri a due teste, la Frontiera multiplayer di Red Dead Redemption 2 fa da sfondo alla nuova protesta organizzata dai fan di Red Dead Online che, insoddisfatti dagli update proposti da Rockstar, hanno deciso di manifestare il proprio dissenso travestendosi da clown.

L'insolito fenomeno sta interessando tutte le versioni RDR 2, coinvolgendo un numero sempre maggiore di utenti che hanno deciso di mascherarsi da pagliacci ed esprimere, così facendo, il proprio disappunto per l'operato di Rockstar.

La redazione di Polygon ha raccolto la testimonianza di Magnar, uno degli organizzatori di questo bizzarro flash mob di protesta. In rappresentanza delle centinaia di utenti che hanno partecipato a questa iniziativa lanciata su Discord, Magnar ha spiegato come tutto sia nato per reagire alle frasi di scherno ripetute da chi, rivolgendosi sui social ai fan di Red Dead Online, li descrive in maniera spregiativa come "clown" per la loro volontà di continuare imperterriti a cimentarsi con le sfide offerte dal modulo multiplayer di Red Dead Redemption 2 nonostante gli scarsi aggiornamenti contenutistici.

Stando a Magnar, quindi, gli appassionati di Red Dead Online avrebbero scelto proprio la maschera da clown per rappresentare la loro unità d'intenti e, soprattutto, la volontà di spronare Rockstar a lanciare in futuro degli update e delle espansioni più ricche. Lo stesso Magnar, d'altronde, riferisce che "spesso si vedono persone insoddisfatte che sfogano le loro frustrazioni in modi davvero negativi. Ma la community di Read Dead è affiatata e molte persone adorano ancora il gioco nonostante tutto, è solo che sono deluse dal fatto che Rockstar dia questi utenti per scontato. Perciò si, continueremo a giocare ma sfogheremo questa frustrazione in un modo più divertente e clownesco".