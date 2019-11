Red Dead Online: Etta Doyle è la nuova Taglia Leggendaria

Ad un giorno dal lancio di Red Dead Redemption 2 su PC, Rockstar Games ha nuovamente aggiornato Red Dead Online invitando a tutti i Cacciatori di Taglie della Frontiera a mettersi sulle tracce di un nuovo criminale. Stavolta è una donna, e si chiama Etta Doyle.

In passato, si faceva chiamare Madame La Perle ed era nota per essere la maitresse di un gruppo di donne. Da allora, La Perle e la sua banda di donne disilluse si sono reinventate come bandite, note per assaltare diligenze e treni e in particolare quelli di Leviticus Cornwall. La Doyle e la sua banda sono da considerarsi molto pericolose, ma bisogna mostrare clemenza: la ricercata deve essere catturata viva. I suoi tratti identificativi sono una cicatrice sulla guancia destra, che si è procurata in un duello con i coltelli, e il fatto che si vesta da uomo. A chi s'immergerà nel mondo di Red Dead Online a partire da domani con la versione PC, segnaliamo che è possibile ottenere la Licenza da Cacciatore di taglie gratuitamente collegando gli account Social Club e Twitch Prime.

A partire da domani, inoltre, i Collezionisti che intendono completare la lista degli oggetti collezionabili della settimana, composta da Asso di Coppe, Asso di Bastoni e Assenzio, potranno ricevere la ricompensa per la Collezione Veggente visitando Madame Nazar. Nel Catalogo Wheeler, Rawson & Co. è intanto arrivata una nuova selezione di emote: Saluto aggraziato, Applauso, Pollice in giù e Non dire nulla.

Come ogni settimana, sono stati resi disponibili tanti nuovi bonus. Tutti coloro che giocheranno a Red Dead Online tra oggi e l'11 novembre verranno ricompensati con un omaggio di 100 RDO$ e una mappa del tesoro gratis, indipendentemente dalla piattaforma di gioco. Basterà recarsi negli uffici postali o dalla cassetta di sicurezza dell'accampamento. Tutti i membri del Wheeler, Rawson & Co. Club che raggiungeranno il rango 50 del Club otterranno anche l'emote Saluto aggraziato. Gli utenti PlayStation Plus che giocheranno a Red Dead Online riceveranno il Fante di Denari, il Cavaliere di Denari, la Regina di Denari e il Re di Denari entro 24 ore da quando si è giocato a Red Dead Online, il tutto gratuitamente e con la possibilità di venderle singolarmente o come parte di una collezione particolarmente redditizia a Madame Nazar. Prima di salutarvi, segnaliamo inoltre che questa sarà l'ultima settimana per giocare alla modalità Resa dei conti Notte senza fine.