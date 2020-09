Red Dead Online e l'evento di Halloween: i dataminer scoprono decine di zombie

Dal canale YouTube di Red Dead Guides, i dataminer di Red Dead Online hanno mostrato in video i modelli poligonali di decine di zombie rintracciati tra i file nascosti negli ultimi aggiornamenti del kolossal western di Rockstar Games. Che sia un indizio dell'arrivo dei non-morti all'evento di Halloween?

I modelli poligonali scoperti dai dataminer sono ben 48, di cui 28 maschi e 19 femmine. Ciascuna delle creature indossa delle vesti logore e oggetti che, in base alle informazioni contenute nei dati inattivi di RDR 2, dovrebbero essere proposti anche come articoli cosmetici da acquistare per il nostro alter-ego.

Molti di questi oggetti vengono elencati nei file scoperti dai dataminer come appartenenti all'Army of Fear. Il riferimento alla "Paura" presente in questi file non può che ricordarci la modalità Fear of the Dark dell'evento di Halloween di Red Dead Online tenutosi lo scorso anno.

Già dalla fine del mese di luglio, d'altronde, i dataminer di Red Dead Redemption 2 hanno scoperto delle righe di codice inattive che rimandavano a delle tracce audio archiviate come "Fear of Us". Dietro a questa serie di indiscrezioni potrebbe perciò celarsi l'intenzione di Rockstar di stravolgere la Frontiera di Red Dead Online con l'arrivo, giusto in tempo per Halloween, di creature della notte e modalità horror che sappiano riproporre una versione attualizzata, e votata al multiplayer, dell'esperienza a tinte oscure di Undead Nightmare, l'indimenticata espansione di Red Dead Redemption lanciata nell'ottobre del 2010.