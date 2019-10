Red Dead Online festeggia Halloween: svelata la modalità Fear of the Dark

In attesa di cavalcare verso il Sole con la versione PC di Red Dead Redemption 2, gli abitanti della Frontiera di Red Dead Online festeggiano l'arrivo di Halloween partecipando a Fear of the Dark, la nuova modalità multiplayer a tinte horror che ci terrà compagnia fino al 12 novembre su PS4, Xbox One e presto anche su PC.

Le attività Fear of the Dark rappresenteranno una variante delle sfide Resa dei Conti in modalità Scorribanda: a contendersi la vittoria saranno le fazioni dei Cacciatori di non-morti e i Night Stalkers, delle creature della notte dotate di forza e agilità sovrumane. Per riuscire ad avere la meglio contro questa orda di mostri, i Cacciatori dovranno strappare loro le maschere per "indebolirne il branco" e potenziare le armi in proprio possesso.

Chi parteciperà alle sfide Fear of the Dark riceverà un quantitativo triplo di Oro e un bonus del 200% sui dollari RDO acquisiti fino al 3 novembre. A margine della nuova modalità a tema Halloween di Red Dead Online, gli utenti della componente multiplayer di RDR 2 assisteranno all'ingresso della nuova Taglia Leggendaria incentrata sulla caccia all'ex sindaco corrotto Tobin Winfield.

Per quanto concerne le promozioni di questa settimana, tra le offerte più importanti segnaliamo lo sconto del 30% per l'acquisto di armi da lancio e armi bianche come Tomahawk e Machete, la possibilità di ottenere una maschera celebrativa partecipando a un'attività legata alle Professioni di Red Dead Online e delle ulteriori maschere horror per chi ha raggiunto e superato i Tier 10 e 20 del Pass Fuorilegge.