Red Dead Online, FIFA 19 e 7 Giorni in diretta su Twitch il 13 dicembre

Non solo A Night With: per la giornata di giovedì 13 dicembre la redazione di Everyeye.it ha in programma anche altri due appuntamenti live dedicati ai giochi più caldi del momento, senza dimenticare la nuova puntata di 7 Giorni...

Si inizia alle 17:00 con Red Dead Online e si continua alle 19:00 con FIFA 19 in compagnia del Green. Alle 20:00 spazio a 7 Giorni, il rotocalco videoludico con le notizie più calde della settimana che sta per terminare, in fine alle 21:00 in onda A Night With in compagnia di Dario Moccia e Francesco Fossetti.

Come di consueto vi ricordiamo che le trasmissioni andranno in onda esclusivamente su Twitch, vi invitiamo a iscrivervi al canale Everyeye per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione, gli spettatori e gli ospiti delle live. Vi aspettiamo!