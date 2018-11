Red Dead Online: la Frontiera multiplayer di RDR2 in nuove immagini

La fase di accesso anticipato alla Beta di Red Dead Online non è ancora conclusa e i vertici di Rockstar Games tratteggiano l'esperienza offerta dal modulo multiplayer di Red Dead Redemption 2 con una splendida galleria immagini dedicata, ovviamente, al selvaggio West e ai suoi nuovi protagonisti.

Gli scatti propostici dalla grande R sono una straordinaria rappresentazione della libertà anarchica che sperimenteremo navigando nell'oceano digitale della Frontiera di Red Dead Online e partecipando alle molteplici attività legate, ad esempio, alle sfide battle royale con arco e coltelli da lancio e alle gestione del proprio accampamento.

Nel momento in cui scriviamo, ricordiamo che l'accesso alla fase di beta testing di Red Dead Online coinvolge solo gli acquirenti della Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2 e chi gioca al kolossal western di Rockstar sin dal day one, avvenuto lo scorso 26 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One.

Domani, 29 novembre, le porte della Beta si schiuderanno ufficialmente per tutti coloro che indossano i panni di Arthur Morgan sin dal 29 ottobre. Da venerdì 30 novembre, infine, tutti gli utenti di Red Dead Redemption 2 potranno cavalcare verso il Sole assieme agli altri giocatori di Red Dead Online.

Questa importante fase di stress test si protrarrà per un periodo di tempo non ancora definito, da qui l'impossibilità, da parte degli autori di Rockstar Games, di confermare se tutti i progressi effettuati dai partecipanti alla Beta potranno essere mantenuti una volta che Red Dead Online raggiungerà la fatidica versione 1.0 su PS4 e Xbox One.