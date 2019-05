Red Dead Online: un gruppo di giocatori va in giro vestita come la banda di Van der Linde

Nel mondo di Red Dead Online le stranezze sono all'ordine del giorno, ma quella che stiamo per raccontarvi probabilmente vi strapperà un sorriso. C'è un gruppo di giocatori che sta andando in giro dopo aver ricreato la banda di Van der Linde utilizzando l'editor dei personaggi.

Il risultato è molto simile all'originale, sebbene con i limiti e le difficoltà imposte dall'editor, e il gruppo è stato spesso visto online mentre esplora il mondo di gioco, trattandolo quasi come se fosse un gioco di ruolo, o per dirla in un'altra maniera, come se fossero dei cosplayer di tali personaggi.

Non è raro infatti incappare nella gang, formata in questo momento da quattro membri regolari ed un cast di altri giocatori che spesso si unisce per interpretare altri personaggi. I quattro infatti posano per fare foto, come se fossero delle celebrità, e la cosa bella è che in principio non si conoscevano.

Non sono quattro amici che hanno deciso di vestirsi come i personaggi del gioco, ma si sono semplicemente incontrati in game e hanno deciso di giocare così. Eurogamer ha anche intervistato uno dei quattro, che ha spiegato le loro difficoltà dovute soprattutto all'editor dei personaggi: "Il character creator è un po' limitato, così come le opzioni per cambiare capelli e vestiti. Ci è voluto tempo per creare i nostri personaggi, livellarli e trovare i vestiti più adatti. Insieme però ce l'abbiamo fatta".

Che ne pensate? Li avete già incontrati nelle vostre scorribande nel gioco?

Vi ricordiamo che sono in palio delle ricompense limitate su Red Dead Online in questi giorni, date un'occhiata alla nostra news per saperne di più. Se siete alle prime armi col gioco inoltre, potete leggere la nostra guida alla sopravvivenza in Red Dead Online.