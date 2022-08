Red Dead Online: un grave bug è tornato a rovinare le partite dei giocatori

Nel corso delle ultime ore, un vecchio bug di Red Dead Online è tornato ad infastidire i giocatori intenti ad esplorare il selvaggio west e in molti temono che i problemi possano persistere.

Se avete giocato la modalità multiplayer del titolo Rockstar Games sin dagli albori, ricorderete quasi sicuramente del fastidioso bug che faceva sparire qualsiasi elemento 'vivo' dallo schermo. In parole povere, chi riscontra questa problematica si ritrova ad esplorare una mappa priva di animali e personaggi, ovvero tutto ciò che rende animato il mondo di gioco. Ora il bug è tornato e sta infestando le lobby di numerosi giocatori che stanno prontamente segnalando il problema sui social network come Reddit. Alla sua prima comparsa, il team di sviluppo ha lavorato duramente per proporre una soluzione, ma ad oggi la situazione è molto diversa. Come ben saprete, Rockstar ha interrotto il supporto a Red Dead Online e gli unici aggiornamenti che arriveranno in futuro riguarderanno appunto la risoluzione di problemi gravi e mai più l'aggiunta di contenuti. A tal proposito, gli utenti che stanno segnalando il problema su Reddit temono che l'arrivo di un fix possa richiedere parecchio tempo, rendendo di fatto il titolo ingiocabile per giorni (se non addirittura settimane).

In attesa che Rockstar pubblichi un comunicato in tal senso, vi ricordiamo che la community ha dato l'estremo saluto a Red Dead Online.