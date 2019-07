Red Dead Online e GTA Online: oggetti gratuiti per gli abbonati Twitch Prime

Amazon e Rockstar si incontrano nell'ambito di un'interessante promozione proposta ai videogiocatori abbonati al servizio Twitch Prime: ecco tutti i dettagli.

Gli utenti potranno in particolare riscattare alcuni oggetti di Red Dead Online e GTA Online in maniera completamente gratuita. I requisiti necessari per accedere a questa interessante iniziativa sono appunto un'iscrizione attiva a Twitch Prime e l'essere in possesso di account del Rockstar Games Social Club. Soddisfatti questi ultimi, gli utenti potranno sbloccare diversi contenuti in-game, di cui vi riportiamo di seguito un utile elenco.

Per quanto riguarda Red Dead Online, la partnership vi consentirà di avere accesso a:

300$ RDO;

Un bonus di Lingotti d'Oro per l'acquisto di Lingotti d'Oro;

Un Superior Ammor Bundle, costituito di: 30 Dynamite Arrows, 60 Incendiary Buckshot Ammo, 30 Volatile Fire Bottles e 200 Express Ammo per: Pistol, Revolver, Repeater e Rifle;

1.250.000$ GTA;

Un bonus di dollari GTA per acquisti di Shark Cash Cards;

Un'offerta sicuramente interessante per i giocatori abbonati al servizio di Twitch Prime!